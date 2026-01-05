¹â¶¶¸÷À®¡¡Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒÃÇÇ°¡¡À¾Éð¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡º£µ¨½ªÎ»¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏFA¤ÇºÆÅÙÄ©Àï¤Ø
¡¡À¾Éð¤Ï4Æü¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿Âç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤òÁ°¤Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¤·»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£º£µ¨Ãæ¤Ë¼èÆÀ¸«¹þ¤ß¤Î³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËºÆ¤Ó°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¸÷¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼3µåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾ò·ïÅª¤Ë·ÀÌó¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤ËÀ¾Éð¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤Ç¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤È¤Ê¤ë¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¸ò¾Ä´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢FA°ÜÀÒ¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¡£Âç¥ê¡¼¥°µåÃÄÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾ùÅÏ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»73¾¡±¦ÏÓ¤Î»ÄÎ±¡£À¾Éð¤Î¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£µ¨¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤¯»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀïÎÏ¡£ËÜ¿Í¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¹â¶¶¸÷¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ïº£µ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð3·î27Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢23Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£