フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が４日、愛知・日本ガイシアリーナで「名古屋フェスティバル」に出演。“初滑り”を披露し、「とにかく悔いのないように、今を生きる」と新年の誓いを立てた。

年末年始で思い切りリフレッシュした。昨年は１２月３０日に練習納め。大みそかは祖母の家でマージャンを楽しんだといい、「１回勝って、『勝った！』って言って携帯を見たら、０時０分。一発目、ありがとうございます」と“初勝利”に笑顔。最高の新年の幕開けとなった。

元日は、推しの「ＷＥＳＴ．」のライブに参戦。余韻に浸りながらも、２日には練習初め。その後はユニバーサル・スタジオ・ジャパンで楽しみ「（良いリフレッシュに）めちゃくちゃなりました」と心も体も十分に休めた。

おみくじは末吉。「勝負は避けようって書かれていた…」と苦笑いしたが「勝負をするって思ったらあかん。自分のために楽しむ感じでいったらいい」と解釈。「やる気満々で頑張ります！」と、目標の個人、団体の銀メダル以上へ準備を整える。