女優の沢口靖子（60）が主演するテレビ朝日の人気ドラマ「科捜研の女」は、23日にスペシャルドラマ「科捜研の女 FINAL」（後8・00）で節目の300回を迎え、シリーズ26年の歴史に幕を下ろす。同局は5日、シリーズのフィナーレに、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが再集結すると発表した。

「FINAL」で描かれるのは、スマート・モビリティ実証実験特区で起きた、不可解な事件。IoT、AI、自動運転などの技術を実験的に導入した最先端エリアで突如、複数のIoT機器が一斉に暴走。爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員男性が死亡する事態が発生した。IoT機器が“制御不能な凶器”へと変貌した原因は何者かによる不正アクセスなのか。マリコ（沢口靖子）をはじめとする科捜研のメンバーたちはデジタルの痕跡をひとつずつたどりながら、前例のない科学犯罪に挑んでいくことになる。

そんな最後の作品に集うのは、近畿管区警察局の主任監察官・芝美紀江を演じる戸田菜穂、マリコの元夫で警察庁刑事指導連絡室長・倉橋拓也を演じる渡辺いっけい、元科捜研・映像データ研究員で現在は京都府警・サイバー攻撃対策課に所属する吉崎泰乃役の奥田恵梨華、そしてマリコの父であり科学鑑定監察所の監察官・榊伊知郎役の小野武彦という、これまで「科捜研の女」を築き上げてきた歴代レギュラー陣4人。

「FINAL」に駆けつけた伝説のキャラクターたちは、この難事件でどんな役割を担い、マリコとどんなやり取りを交わすのか。マリコと苦楽をともにした“同志たち”の再集結は、ファンにとっても胸アツ＆感涙間違いなしだ。

また、「FINAL」放送を記念した5大メモリアルプロジェクトの第2弾も発表された。5日から「キャストが選ぶベストエピソード15」と題した特別リピート放送がスタート。キャスト自らが忘れられない珠玉の15本をセレクトし、「FINAL」が放送される1月23日まで毎日1話ずつ放送する。出演者が当時の思い出や撮影の舞台裏を語る「スペシャルコメントつき特別版」に注目だ。

5大メモリアルプロジェクトの第1弾にはファンミーティングの開催が発表されている。