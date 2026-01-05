『科捜研の女 ファイナル』歴代レギュラーキャストたちが集結へ 伝説のキャラクターたちが登場
俳優・沢口靖子が主演するテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女』が、23日放送のスペシャルドラマ『科捜研の女 ファイナル』（後8：00〜9：48）で完結を迎える。本作には歴代レギュラーキャストが集結することが発表された。
【写真】若々しい！キュートな笑顔を見せる沢口靖子
1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』が、放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろす。ファンからの長年の応援に感謝を込めて放送される『科捜研の女 ファイナル』には、シリーズのフィナーレを飾るべく、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが一挙集結する。
《FINAL》で描かれるのは、スマート・モビリティ実証実験特区で発生した不可解な事件。IoT、AI、自動運転などの技術を実験的に導入した最先端エリアで、複数のIoT機器が突如一斉に暴走し、爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員男性が死亡する事態が発生する。便利さと効率の象徴だったIoT機器が、一転して“制御不能な凶器”に変貌した原因は、何者かによる不正アクセスなのか。マリコ（沢口）をはじめとする科捜研のメンバーたちは、デジタルの痕跡をひとつずつたどりながら、前例のない科学犯罪に挑んでいくことになる。はたして科捜研は“顔の見えない犯人”を見つけだすことができるのか。ラストにふさわしく、劇場版をも凌駕する壮大なスケールで物語が展開される。
そんな最後にして最大の衝撃作に駆けつけるのが、シリーズに深いゆかりを持つ歴代レギュラー陣。近畿管区警察局の主任監察官・芝美紀江を演じる戸田菜穂、マリコの元夫で警察庁刑事指導連絡室長・倉橋拓也役の渡辺いっけい、元科捜研・映像データ研究員で現在は京都府警・サイバー攻撃対策課に所属する吉崎泰乃役の奥田恵梨華、そしてマリコの父であり科学鑑定監察所の監察官・榊伊知郎役の小野武彦。これまで『科捜研の女』の歴史を築き上げてきた4人が、《FINAL》の知らせを受けて駆け付けた。
彼らが演じる伝説のキャラクターたちは、この難事件でどのような役割を担い、マリコとどんなやり取りを交わすのか。マリコと苦楽をともにしてきた“同志たち”の再集結は、ファンにとって胸アツ＆感涙必至の展開となりそうだ。
さらに、《FINAL》放送を記念して始動した『科捜研の女』5大メモリアルプロジェクトの第2弾として、《キャストが選ぶベストエピソード15》と題した特別リピート放送企画が本日からスタートする。すでに第1弾としてファンミーティング開催が発表され話題を集めているが、今回の企画ではキャスト自らが珠玉の15本をセレクト。本日から『ファイナル』が放送される23日まで、月曜から金曜まで毎日1話ずつ放送される。出演者が当時の思い出や撮影の舞台裏を語る《スペシャルコメントつき特別版》としてオンエアされる予定で、26年の軌跡をたどりながら『科捜研の女 ファイナル』への期待を最大限に高めるプレミアム企画となっている（※関東ローカル）。
【キャストが選ぶベストエピソード15】ラインナップ
１月５日（月） 渡辺いっけい
１月６日（火） 奥田恵梨華
１月７日（水） 西田 健
１月８日（木） 加藤 諒
１月９日（金） 石井一彰
１月12日（月） 戸田菜穂
１月13日（火） 金田明夫
１月14日（水） 小野武彦
１月15日（木） 斉藤 暁
１月16日（金） 山本ひかる
１月19日（月） 風間トオル
１月20日（火） 若村麻由美
１月21日（水） 小池徹平
１月22日（木） 内藤剛志
１月23日（金） 沢口靖子
