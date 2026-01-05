▼4着カネラフィーナ（石川）もう一列前を取りたかった。終始、内の嫌な所を通らされた。うまくエスコートできればよかった。

▼5着ピースワンデュック（柴田善）自分の形で競馬ができたが、苦しくなると左にもたれるところを見せていた。まだまだ力をつけて、これから良くなってくると思う。

▼6着リカンカブール（菅原明）しぶとく踏ん張って頑張っていた。もうワンパンチですね。

▼7着リフレーミング（石橋）今日は頑張ってくれたと思う。4着ぐらいに食い込めそうだったからね。

▼8着マイネルモーント（丹内）良い感じで来たんですけど、追ってから伸び切れなかった。

▼9着ブランデーロック（原）51キロの軽ハンデをもらったので、もう一列前を取れれば良かった。

▼10着マイネルオーシャン（矢野貴）想定より位置取りが後ろになってしまい、この馬の持ち味を生かせなかった。

▼11着ウエストナウ（荻野極）馬混みを嫌うので、それを気にしながらの競馬になった。最後まで頑張ってくれた。

▼12着ケイアイセナ（吉田隼）控える形になって1、2コーナーで力んでいた。勝負どころでは手応えがなかった。

▼13着シリウスコルト（三浦）1、2コーナーで力んでしまい、その分最後の坂を上り切れなかった。

▼14着ニシノエージェント（田辺）久々が影響したと思う。これを使って変わってくれれば。