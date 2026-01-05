阪神ＯＢのマット・マートン氏（４４）が４日、自身がタテジマ時代に背負った「９」を受け継ぐドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝にエールを送った。

「阪神タイガースでプレーするのが本当に大きな特権であり、素晴らしいこと。ファンの皆さんの熱狂ぶりがすごい。集中して頑張ってほしいね」

２０１０年から１５年まで背番号９を背負い、ＮＰＢで通算１０２０安打と大活躍。その後は高山がつけてきた。「私にとって９番は特別な背番号だったけど、一人一人それぞれの歩む道がある。努力を惜しまないで頑張ってほしい」と背中を押した。

ここ数年は、球場で古巣であるタイガースの試合を見ることもあるという。投手陣に太鼓判を押し、「また優勝するチャンスは十分にあると思う」と期待。海の向こうからでも応援している。

立石だけでなく、自身と球団記録の３０試合連続安打で並ぶ近本は「逸材」と評する。「もちろん超えてほしいという気持ちはある」と記録更新を心待ちにしている。まだ猛虎の血が流れるマートンが、２人のドラフト１位に熱いメッセージを届けた。