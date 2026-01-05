ゴジラの系譜を継ぐ男が、まずは“ミニラ”としてブレークする。ドラフト2位の谷端（日大）が、石川県金沢市の母校・星稜高で自主トレを公開。プロの舞台で同校の大先輩・松井秀喜氏のような活躍を思い描いた。

「雲の上の存在になりますけど“星稜といえば谷端”と言ってもらえるような活躍をしたい。少しでもその名前を知られるというか、大きな存在になりたい」

巨人、ヤンキースなどで活躍した松井氏は現役20年で日米通算507本塁打をマークしたレジェンド。谷端は小学校時代に車で約30分の距離にある同県能美市の「松井秀喜ベースボールミュージアム」を訪れた。展示物を通じて数々の伝説の歩みを目の当たりにし、星稜を目指す一つのきっかけに。初対面が実現した際には「ホームランの打ち方は聞きたい」と目を輝かせた。

プロ1年目の目標の一つに「2桁本塁打」を設定。右投げ右打ちの内野手は「体もそうですし、技術も足りない。コツコツと小さいことから頑張っていきたい。あんまり言い過ぎないように」と足もとを見つめた。東都大学リーグで3年の春、秋に首位打者を獲得した。広角に打ち分けるバットコントロールと、ツボにはまれば一発もある打撃。プロの水に慣れれば、松井氏にパワーでは及ばなくても“ゴジラの息子”ばりにバットが火を噴くはずだ。

この日は室内練習場でキャッチボールやティー打撃など約2時間の練習をこなした。年末年始も母校で汗を流し、無休でトレーニングを継続。同校によれば、これで24人目のNPB選手となった星稜出身者で阪神に在籍するのは谷端が初めてだ。「1つ上のオリックスに行った寺西（成騎）さんとか（ヤクルト）内山（壮真）さんは凄い活躍をされて（母校に）戻ってきている。自分も良い報告ができるように」。大志を抱き、プロの世界に飛び込む。（石崎 祥平）

≪外野用グラブでキャッチボール≫

○…谷端は新調した外野手用グラブを手に自主トレでキャッチボールを行った。本職は二、三塁ながら、「日大の寮でも練習はしていた」と外野を守る準備も進めている。既に来春のキャンプは主力中心の宜野座組でスタートさせることを藤川監督が明言。21歳は「一番はケガをしないこと。開幕1軍を目標にしている。新人合同自主トレでケガをしないように、まずはキャンプのスタートラインにしっかり立ちたい」と意気込んだ。

▽星稜 1962年（昭37）に実践第二高等学校として開校。翌63年（昭38）に現校名。62年創部の野球部は72年に夏の甲子園に初出場し、準優勝（95、19年）が過去最高。春夏通じて甲子園出場は38度。サッカー部も全国選手権大会に出場32度、優勝1回（14年）を誇る強豪校で、元日本代表の本田圭佑が卒業生にいる。所在地は石川県金沢市小坂町南206番地。