“WBCボディー”完成見えた！常時150キロ台への平均球速アップを目標に体重増に着手している石井が、ここまでのオフで約2キロ増量に成功したことを明かした。2月までに理想のボディーをつくり上げる。

「簡単に考えたらですけど、運動方程式には質量が大事なので。質量を上げるとなったら体重になるので」

24年シーズンの約151キロから、昨季は約149キロに低下。昨季終了後、「体重を使えないと意味がないので、骨格筋力を上げていく感じ」と土台づくりに励んできた。理想は春季キャンプインまでに体重84キロ前半に到達すること。「キャンプで運動量も増えるので、83キロくらいでシーズンには入れるのが一番いい」と冷静に見据えている。

昨季はレギュラーシーズンでプロ野球新記録の50試合連続無失点をマークした。だが、ソフトバンクとの日本シリーズ第5戦で8回1死から柳田に初球150キロ直球を左翼席に運ばれ、同点2ランを被弾。延長戦の末に敗れて1勝4敗でシリーズに敗退し、悔し涙を流した。昨年末には侍ジャパンの先行発表8選手に名を連ねた右腕。WBCで対戦する強打者を封じるためにも直球をさらに磨く。

WBCに備え、ブルペン投球開始も前倒しする。例年は1月中旬から投げ始めていたが、今年は「最低でも2週目から投げたい」と思い描く。WBCで使用される大リーグ公式球に慣れるため、キャッチボールやネットスローを日々継続している。「ブルペンには入っていなかったですけど、球はずっと投げ続けていたので」と、ここから一気に強度を上げていく考えだ。

準備は着々と進行中。“WBCボディー”を仕上げ、その直球で世界のスラッガーをねじ伏せる。 （山手 あかり）

≪故郷・秋田市でイベントに参加≫

石井はこの日、故郷・秋田市でイベントに登場した。秋田県スポーツ大使のヤクルト・石川、石山がプロデュースする「プロ野球＋〇〇2026」に参加。キャッチボールやタイヤ転がしゲームなどで、地元のファン約500人と交流し「秋田に帰ってくると独特な雰囲気を感じます。自分自身も楽しむことができましたし、子供たちの思い出になってくれたらうれしいなと思います」と目を細めた。

昨年末には侍ジャパンの先行発表8選手に名を連ねた右腕。ファンだけではなく、石川と石山からもWBCに向けたエールをもらい、「それを力にWBCとシーズンを戦っていきたい。継続して呼んでいただけるように、まずは今シーズン活躍して、また来年みなさんに会えたらうれしい」と力を込めた。