高齢者の住まいとして存在感が増している「老人ホーム」。入居が決まったとき、多くの家族は安堵し、そこで「ゴール」したかのように錯覚します。しかし、老人ホームへの入居は、あくまで新しい生活のスタートに過ぎません。入居時には完璧に見えても、時間の経過とともに綻びが出ることもあります。一度は手に入れたはずの安住の地を去らなければならない、または自ら去る決断をすることも珍しくはありません。今回は、資金を工面してサービスの手厚い老人ホームを選んだ、ある父娘のケースです。

「上げ膳据え膳」が招いた悲劇…父の変わり果てた姿

「まさか、親切で丁寧な介護が、父をあんなふうに変えてしまうなんて思いもしませんでした」

そう悔恨の情をにじませるのは、都内に住むパート主婦の田中由美さん（55歳・仮名）。由美さんの父、佐々木隆さん（82歳・仮名）は元高校教師で、定年後も地域の活動に精を出すなど、厳格かつ活動的な性格でした。しかし、80歳を過ぎた頃から足腰が弱り、さらに認知症の兆候も。自宅での1人暮らしに不安が見え隠れするようになりました。

「父は月18万円ほどの年金があるうえ、定年時の退職金もほぼそのまま。少しランクの高い有料老人ホームに入ってもらおうと家族で話し合ったのです」

由美さんが施設選びで重視したのは、スタッフの質と手厚さでした。3カ所ほど見学し、最終的に選んだのは、入居金が数百万円、月額費用が20万円台半ばの民間施設です。「うちはスタッフの配置が手厚く、入居者様は悠々自適に過ごしていただけます」という施設長の言葉が決め手でした。

「家事や身の回りの世話から解放されて、父にはのんびり余生を過ごしてほしい。それが親孝行だと思っていました」

入居当初、隆さんは「ここは極楽だ。何でもやってくれる」と喜んでいました。しかし、異変はわずか3カ月後に訪れます。面会に行くと、以前はきちんとしていた父の服がどこかヨレており、表情が乏しくなっていたのです。

「父に話しかけても、反応が鈍いんです。施設のスタッフに聞くと、『お着替えも、お食事の配膳も、すべて私どもがやっていますから安心してください』と笑顔で言われました。でも、それが間違いだったんです」

半年が経過する頃には、隆さんの認知機能は著しく低下していました。かつては自分でできていた着替えも、トイレも、すべてスタッフ任せ。一日中、共有スペースの椅子に座り、ぼんやりとテレビを眺めるだけの日々。由美さんが「お父さん、私がわかる？」と聞いても、うつろな目で首をかしげるだけでした。

「何でもやってくれる環境で、父の認知症は進行してしまいました。私がよかれと思って施設を選んだばかりに……」

リハビリに力を入れている別の施設へ転居したほうが父の症状は良くなるのではないか――そう考えて、由美さんは転居を検討しているといいます。

施設入居で「認知症が悪化」…家族が知るべき「誤解」と「リスク」

今回の事例のように「施設に入ると認知症が進む」という話はよく聞かれますが、これには「事実」と「誤解」の両面があります。

まず事実として、環境の変化は高齢者にとって大きなストレスです。内閣府『高齢社会白書』でも認知症有病者数の増加が指摘されていますが、認知症のある人は変化への適応が苦手です。住み慣れた自宅を離れる不安から一時的に混乱状態に陥ることは珍しくありません。また、事例のように「過剰な介護」によって、自分で考える・動く機会が奪われ、身体・認知機能が低下するケースもあります。

一方で、「誤解」も多く存在します。たとえば、「慣れた自宅だからできていただけ」というケースです。自宅では体が手順を覚えていて何とかこなせていたことが、新しい環境では通用せず、急に何もできなくなったように見える場合があります。また、環境になじめず周囲との関係性が築けていない状態を、家族が「認知症が進行して孤立した」と捉えてしまうこともあるのです。

施設入居はリスクだけではありません。栄養管理や規則正しい生活、スタッフや他者との交流が刺激となり、逆に症状が安定するケースも多々あります。重要なのは、家族が「何でもやってくれる＝良い施設」という認識を改めることです。残された能力をどう活かすか、本人の「できること」を奪わないケアが行われているか。施設選びでは、豪華な設備以上に、その施設の「自立支援」への姿勢を見極める必要があります

