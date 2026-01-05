直径１ミリほどの小さな卵がたくさん産み付けられた川底の石＝２０２５年１１月１０日、海老名市中新田付近の相模川（県水産技術センター内水面試験場提供）

相模川のアユを増やそうと、県内水面漁業振興会（横浜市中区）と相模川漁業協同組合連合会（愛川町半原）が２０２５年１１月に海老名市中新田付近の相模川に設けた人工的なアユの産卵場に、推定約２４００万粒と極めて多くの卵が産み付けられたことが、県水産技術センター内水面試験場（相模原市緑区）の調査で分かった。これほど多くの産卵が確認されたのは初めてで、関係者は「大成功」と手応えを感じている。

アユは春に海から川をさかのぼり、秋に川で産卵して１年間の生涯を終える。川底の石に産み付けられた卵は約２週間でふ化して海に流れ下って成長し、翌春に川をさかのぼる。相模川では天然の産卵場が数カ所あるとみられるが、アユを増やそうと同振興会と相模川漁連が毎秋、川底の石を建設機械や人力でならすなど、人工的な産卵場整備を行ってきた。

整備を技術面で支えた同試験場の相澤康主任研究員によると、アユは石と石の間に隙間があって水が流れる「川底が軟らかい」状態だと卵を産み付けやすい。だが、相模川は上流にダムが整備されて大量出水が減り、石の間に泥や砂が詰まって川底が硬くなっている。そのため、今回は本流横の河原に幅５メートル、長さ約７０メートルの水路を掘り、底の石を掘り起こして軟らかくした上、初めて水中ポンプで石の間に詰まった泥を洗い流した。