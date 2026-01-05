ロッテのサブロー監督（４９）が、現役ドラフトで阪神から加入した井上広大外野手（２４）を“覚醒”に導く。「『率はもういい』と。とにかく振って強い打球、長打。『強いスイング、強い打球を打ちなさい』っていうことは伝えようかなと思う」と育成プランを明かした。

井上の魅力を「長打力ですね」と言う。今季は出場１試合。プロ６年で３本塁打と、素質を生かし切れていない現状。それでも「持ってるのは素晴らしい。それをどう発揮するかっていうところが１番難しくもある。でも可能性もある」と潜在能力を引き出す思いだ。

サブロー監督は２軍監督だった昨季、不振で２軍に降格した西川を指導。開眼に導くなど打撃指導に定評がある。「もう関西には帰らないという覚悟でこの地に来ました」と決意表明した井上に対して「サードとかファーストとか色んなとこ守るかもわかりませんけど、競争してもらって結果出してほしい」と期待を込める。

「実は数年前から見ていていいバッターやなと思ってたんですよ」と高く評価していたことを明かす。外野手の層が厚い中で、現役ドラフトでその名を見て獲得を決めた。「こういう縁があったのでちょっとなんとかしたいなと思います」。惚れぬいた逸材。大砲覚醒へ熱く指導していく。