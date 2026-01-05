巨人の泉口友汰内野手（２６）が４日、「ブルージェイズ・岡本」のファン１号に名乗りを上げた。都内でトークショーに出演。移籍先決定後に連絡を取ったという一番弟子は「和真さんが行かれるということで、ブルージェイズファンになろうと思います」と宣言した。

昨オフの自主トレで初めて岡本に弟子入り。主砲から譲り受けたバットを短く持ち、リーグ２位の打率３割１厘をマークするなど大ブレイクした。「野球にすごく真面目。あれだけ結果を出されているのには、裏付けがあるんだなとすごく感じました」と、ストイックな姿勢から多くを学んできた。「チーム内で彼氏にするなら」というファンの質問にも岡本の名前を挙げて思いを示し「和真さんだったら、活躍してくれるんじゃないですか」とメジャーでの大暴れを期待した。

トークショーには山崎と田中瑛も出演。近年は投打の中心として岡本とチームを引っ張ってきた山崎は「誰が見てもメジャーに挑戦するべき人。強いチームからオファーが来るのはさすが和真さんだなと。僕は僕でしっかり、ジャイアンツのために頑張りたい」と決意表明した。