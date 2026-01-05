侍斬りから通算100勝だ。中日・大野が4日、年明け恒例となる地元・京都の大文字山を登る自主トレを公開。3月にWBCを控える侍ジャパンの壮行試合（2月27、28日・バンテリンドーム）の登板に意欲を示した。

「代表との試合で投げられるように。そこに向けて仕上げたい」

前回23年のWBC壮行試合も志願登板し3回1失点。「自分の実力を試すとかは全くない。世界一を獲ってほしいし、そのチームに投げたいというファン目線」。とはいえ、強打者が並ぶ侍打線との対戦は貴重な機会で、あと3に迫る通算100勝、その先につながるはずだ。

同学年の楽天・前田健との投げ合いにも燃える。巨人・田中将、坂本らと同じ88年生まれ。本拠地での交流戦を見据え「（打撃が得意の前田健が）打席に立ちますし、打たれないように気を付けます」。23年4月に左肘クリーニング手術を受け、昨季は自己最多タイ11勝を挙げてカムバック賞を獲得。「昨年以上に働けるように」。午（うま）年だけに、自らにムチを入れ馬車馬のようにフル回転する覚悟だ。 （湯澤 涼）