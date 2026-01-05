広島・小園海斗内野手（25）が4日、広島市内の練習施設で自主トレを公開した。3月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で日本代表候補に挙がる中、選出を想定して既に大会使用球で練習を行っていることを明かした。年末年始も元日を除いて体を動かしているといい、“侍仕様”のハイペース調整で世界の舞台を目指す。

白い息を吐きながら、小園は黙々とバットを振り込んだ。球団施設が利用できる5日よりも1日早い自主トレ公開。みなぎる闘志が伝わってくる。

「練習も続けてやっていて、良い感じで来ている。まだWBCも（選出されるか）分からないですし、（それでも）早めに準備して今年はやっている」

このオフはイベント出演などで忙しい日々を送るが、練習は怠らない。昨年末は12月31日まで練習を行い、年明けは2日から始動。昨年は「ゆっくり過ごした」という年末年始も今回はほぼ無休で野球と向き合ってきた。ハイペース調整を行うのは3月のWBCを見据えているからだ。

「（WBCに）出たいという気持ちは強い。（選ばれても）あと1カ月あるので、十分動ける体にはなるかなと。今でもそこまで、（調整段階が）劣っているわけじゃないですし、練習はしていたのでいけるかなと思う」

WBCの開幕が3月27日のペナントレース開幕より約1カ月早いことを逆算。「一球の悪送球が命取りになる可能性もありますし、しっかり準備はしておきたいなという感じはある」と大会使用球を使ってキャッチボールなどを行うなど、準備に努めている。

小園は23年秋から3年連続で代表に選出されているが、WBCの出場経験はない。昨年末にドジャース・大谷、エンゼルス・菊池、巨人・大勢、日本ハム・伊藤ら8投手が先行発表され、自身も最高峰の舞台でのプレーを心待ちにした。

「ホームランを打てるわけじゃないので、塁に出て還してもらうような（働きをしたい）。脇役というとおかしいけど、どんどん塁に出て、かき回していきたい」

昨季は主に三塁と遊撃を守ったが、「（内野は）一塁以外の全部、準備はしたい」と余念がない。例年1月初旬から松山市内でヤクルト・山田、中村悠らと合同自主トレを行ってきたが、今年はより自らと向き合う時間を大切にする。今後については「松山に行く可能性もありますし、日本のどこかでやっている。内緒で」と“雲隠れ”を予告。小園流の調整で、世界に羽ばたくための態勢を整える。（長谷川 凡記）

≪過去の侍では大活躍≫

小園（広）の侍ジャパン入りは23年11月の「アジアプロ野球チャンピオンシップ」が初めて。出場4試合で17打数7安打2打点だった。24年は3月に欧州代表、同年11月にチェコ代表との強化試合に出場し、11月の「プレミア12」では出場7試合で31打数12安打（打率.387）、8打点。スーパーラウンドの米国戦で2本塁打を含む5打数3安打7打点と活躍した。25年は11月の韓国との強化試合2試合に出場し、5打数2安打だった。