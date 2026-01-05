新年最初、1月5日放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」がお送りするのは、「盛り上がり過ぎる宴会芸ネタ福袋」。新年を迎え、世は宴会シーズン。そんな宴を盛り上げるのに欠かせないのが「宴会芸」だ。そこでマイスイートメモリーズ、セルライトスパら実力派から注目の若手まで5組が登場し、真似すれば新年の宴が盛り上がるに違いない、自慢の芸を披露する。なるみと岡村隆史が「1万円、1000円、100円」の札で査定し、合計金額をお年玉として芸人にプレゼントする。

トップバッターは、コウノ・オブ・ザ・イヤーときむきむの新コンビ・アイラブ地球。「化学反応が起き過ぎるマイクパフォーマンス」と題し、コウノが得意のボイスパーカッションときむきむがボイパを融合させた完成度の高いパフォーマンスに、なるみと岡村も高額のお年玉を放出する！

続いては、以前披露した「光る歯」が岡村のお気に入りのマイスイートメモリーズ。花谷が頭上で皿回しをして、トランスフォーム福田がその上でテーブルクロス引きをするという、「難易度高過ぎる新春ダブルかくし芸」を披露する。念願叶って光る歯をプレゼントされた岡村も同じ芸にチャレンジするが…。

「街中で見かけ過ぎるインバウンド芸」を披露するのは、だんじりの町として有名な岸和田出身のトリオ・生姜猫。だんじりの笛に「インバウンドあるある」を乗せた斬新な芸を披露するが、岡村は「カンサイの毛量にしか目がいかへん」とネタの内容そっちのけ！？

さらに、体を張った芸で挑むのはYouTubeチャンネル「ごっつタレント」でユニットを組むセンリーズのテコンドー近藤、イチオクのないすケン、カンフーカンフー・チェン。上半身裸の３人が、はじけ飛ぶ熱々のポップコーンを口でキャッチする過酷な芸に、スタジオでは３人の絶叫が響き渡る！

セルライトスパの宴会芸は、大須賀と肥後それぞれの特技を活かした「芸術的過ぎるシンガーソングアート」。歌に自信がある肥後が１コーラスを歌い切るまでに、大須賀が似顔絵を描き切るという。まさに２人の才能が詰まった芸に、なるみと岡村は期待を寄せるが…。

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。５日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。