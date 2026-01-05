オリックス・若月が“舞洲巣ごもり”で大舞台に備える。大阪・舞洲の球団施設開きとなった4日から、キャッチボールや室内打撃などで調整。例年は各所で取り組んでいた1月の自主トレを、舞洲から拠点を動かさず行うことを明かした。

「3月に何があるか分からないので。うちは投手が結構舞洲でやる選手が多いので、球を捕れるなと思って」

3月のWBCを戦う侍ジャパン選出も想定し、例年より早く実戦に即した練習に動き出す。舞洲ではエース・宮城をはじめ、九里や山下らも自主トレを行っており、1月から主力級投手の投球を受けることが可能。「（九里）亜蓮さんにはバッティングピッチャーもやってもらいたい（笑い）。もし投げるのであれば、実戦とかもやれたらうれしい」と話すなど、攻守両面で充実した調整を期す。

年末年始も元日を除いてトレーニングを継続。2日から母校の花咲徳栄（埼玉）で汗を流してきた。「もちろん（WBCを）意識はします。しっかり選ばれる前提で、まず過ごしていけたらいいなと。選ばれなくても、マイナスになるものはないと思う」。昨季パのベストナイン＆ゴールデングラブ賞捕手が、日の丸を背負う戦いに備えて最善の準備を尽くす。 （阪井 日向）