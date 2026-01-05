プレミアリーグ 25/26の第20節 マンチェスター・シティーとチェルシーの試合が、1月5日02:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマー（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。マンチェスター・シティーのタイアニ・ラインデルス（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。エステバン（FW）からアンドレイ・サントス（MF）に交代した。

51分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ヨシュコ・グバルディオル（DF）に代わりアブドゥコディル・フサノフ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

62分、チェルシーは同時に2人を交代。ジョアン・ペドロ（FW）、ジョシュ・アチームポン（DF）に代わりリアム・デラップ（FW）、ヨレル・ハト（DF）がピッチに入る。

70分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。タイアニ・ラインデルス（MF）からジェレミ・ドク（FW）に交代した。

81分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ルベンディアス（DF）に代わりナタン・アケ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の90+4分チェルシーが同点に追いつく。エンソ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、マンチェスター・シティーは54分にルベンディアス（DF）、79分にマテウス・ヌネス（MF）、90+3分にベルナルド・シルバ（MF）に、またチェルシーは52分にリース・ジェームズ（DF）、79分にリアム・デラップ（FW）、90+5分にエンソ・フェルナンデス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

