「大補強」「なんて契約だ！」元日本代表MFの電撃加入にファン熱狂！「クレイジーな移籍」
シンガポール１部のタンピネス・ローバーズは１月４日、元日本代表MF小林祐希の加入を発表した。
東京ヴェルディ、ジュビロ磐田、ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌のJリーグ４クラブやオランダのヘーレンフェーンなどに在籍したレフティは2025シーズン、JFLの岩手グルージャ盛岡でプレー。昨年11月に契約満了となっていた。
日本代表経験のある33歳の加入に、現地のファンからは「ようこそ」「なんて契約だ！」「大補強だ」「クレイジーな移籍」「トッププレーヤーだ」といった声が上がった。
現地での期待も高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
