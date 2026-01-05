日本代表では８試合に出場した小林。(C)Getty Images

　シンガポール１部のタンピネス・ローバーズは１月４日、元日本代表MF小林祐希の加入を発表した。

　東京ヴェルディ、ジュビロ磐田、ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌のJリーグ４クラブやオランダのヘーレンフェーンなどに在籍したレフティは2025シーズン、JFLの岩手グルージャ盛岡でプレー。昨年11月に契約満了となっていた。
 
　日本代表経験のある33歳の加入に、現地のファンからは「ようこそ」「なんて契約だ！」「大補強だ」「クレイジーな移籍」「トッププレーヤーだ」といった声が上がった。

　現地での期待も高まっているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

