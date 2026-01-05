日本のアニメや映画が引き続き海外で注目を集めている。

高い人気を、日本への親しみや理解を深めてもらう文化外交にも生かしたい。

アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」は、１５０以上の国・地域で公開され、興行収入が邦画で初めて１０００億円を超えた。迫力ある映像と刀や羽織などの異国情緒が興味深く映るようだ。

実写邦画で国内最高の興行収入を記録した「国宝」は、米アカデミー賞の候補リストに残った。５０以上の国・地域での公開も決まっている。壮麗な歌舞伎の映像が、日本の伝統芸能の魅力を世界に広めてくれると期待したい。

アニメや漫画、ゲームなどの日本のコンテンツ産業は、海外での売り上げが１０年間で３倍以上に増え、２０２３年は５・８兆円に上った。これは半導体の輸出額に匹敵する数字だ。

日本の作品は、感情移入しやすい物語や芸術性の高さで、海外でも多くの人を魅了している。売り上げを増やすことは重要だが、それだけにとどまらず、作品への親近感を、日本に関心を持ってもらう契機にすべきだ。

政府は来年度、グローバル・サウスと呼ばれる新興・途上国でアニメや伝統芸能を紹介し、日本の理解者を増やす取り組みを強化する。国際社会で存在感を増すアジア・アフリカ諸国の支持を得るため、文化の力を活用する。

「鬼滅の刃」も含め、日本の歴史や伝統を織り込んだ人気作品は多い。現地でイベントなどを開催し、日本文化の背景を知ってもらうことも一案だろう。アニメや映画の制作会社などとも連携し、効果的に進めてほしい。

昨年の陸上・世界選手権では、男子２００メートルで４連覇を果たした米国のノア・ライルズ選手が漫画「ドラゴンボール」の主人公の必殺技のポーズを披露した。ライルズ選手は、日本の漫画やアニメを愛する親日家として知られる。

子供の頃に日本のアニメに親しんだことから、日本の大学を選ぶ留学生は多い。映画や漫画をより深く楽しみたいと、日本語を学び始める人もいる。世論が親日的になれば、政府間の関係を良好にすることにもつながるはずだ。

最近は海外の文学賞で、日本の作家が高く評価されている。小説などを翻訳して各国で読んでもらうことは、日本人の心を理解してもらうのに役立つだろう。様々な言語の翻訳者が育つよう、政府が後押しすることも必要だ。