米軍が南米ベネズエラへの攻撃に踏み切り、反米政権を転覆させた。

国益確保のために他国への武力行使も辞さない強引な手法には、深い懸念を抱かざるを得ない。

トランプ大統領は３日、ベネズエラの首都カラカスなどへの大規模攻撃が成功したと発表した。マドゥロ大統領と妻は拘束され、米ニューヨークに移送された。夫妻は麻薬密輸に絡み米国で起訴されており、裁判にかけられる。

トランプ政権は、ベネズエラ経由の麻薬流入を「米国への武力行使」にあたると主張し、密輸組織とみなした船を攻撃してきた。今回の地上攻撃についても、同じ理屈で正当化するつもりだろう。

だが、国連憲章は原則として他国への武力行使を禁じている。国連安全保障理事会の決議に基づく軍事行動や、武力攻撃を受けた国などが自衛権を行使することに限り、例外的に認めている。

今回の攻撃について、トランプ政権は国連はおろか米議会にも事前に通告していない。自衛権を行使すべき差し迫った脅威について十分な説明があったとは言えず、攻撃は権力の乱用にあたるとの指摘が米国内でも出ている。

米軍攻撃による死者には民間人も含まれるという。国連のグテレス事務総長が、国際法が尊重されていないとして「懸念」を示したのは当然だ。安保理は５日に緊急会合を開く。米国は説明責任を果たさねばならない。

米国は１９８９年にも「麻薬撲滅」を掲げて中米パナマに軍事侵攻し、反米政権を打倒した。トランプ政権は昨年発表した国家安全保障戦略で、中南米を含む西半球を勢力圏と見なし、再び関与を強める方針を打ち出していた。

特にベネズエラは原油埋蔵量が世界一で、トランプ氏は、反米政権下で失われた米国の石油権益を取り戻す、と公言している。

「力による平和」を掲げるトランプ政権が、自国の権益拡大のために実際に軍事行動に出た影響は中南米にとどまらない。中国やロシアによる一方的な現状変更の動きを助長させかねない。

中露は米国の攻撃を「国際法違反だ」などとしてそれぞれ非難した。一方で、ロシアはウクライナ侵略を続け、中国は武力による台湾統一を否定していない。

米中露などの軍事大国が勢力争いを激化させ、国際法より軍事力を優先して他国の主権を脅かすことになれば、国際秩序は崩壊する。日本は欧州とも連携し、国際法を順守する立場を訴えるべきだ。