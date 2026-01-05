政府は、花粉症の症状を和らげる効果が期待される「スギ花粉米」を原料とした医薬品の開発を加速させる。

有効性や安全性の検証のため、臨床前試験を年内にも行い、早期の実用化を目指す。「国民病」とも呼ばれる花粉症対策の切り札にしたい考えだが、医薬品の承認手続きやスギ花粉米の量産化が課題となる。（経済部 福島春菜）

スギ花粉米は遺伝子組み換え技術を使い、花粉症の原因物質の一部を含ませたものだ。少量で摂取を続け、花粉への耐性をつけることで、アレルギー反応が起きにくくなると期待される。

農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）が２０００年度から研究・開発に着手し、当初はパックご飯として普及を目指した。しかし、重い保管コストや比較的短い保存期間がネックとなっていた。体内への取り入れやすさも重視した結果、コメから有効成分を抽出して粉末にし、医薬品として実用化を目指す方針に転換した。

農研機構は近く、投与する際の分量や期間などを検証する臨床前試験を行う研究機関を公募する。遺伝子組み換え植物を原料とするヒト用の医薬品は、国内では例がないという。臨床前試験の後には、新薬の有効性や安全性を確認するために患者への治験が必要となるが、製造販売に向けて製薬企業を確保できるかどうかがハードルとなる。

医薬品として流通させるには、スギ花粉米の生産を安定させ、一定の量と品質を確保する必要がある。現在は農研機構の田んぼで生産しており、年４５０キロ・グラム程度の収量にとどまる。田んぼで育てるコメは年１回しか収穫できず、収量や品質が気候条件に左右される側面があるため、将来的には植物工場でスギ花粉米を生産し、安定供給を図る。量産化には、商業ベースに乗せて植物工場を運営できる担い手が欠かせない。

スギ花粉症に悩む国民は約４割を占めるとされ、花粉症を含むアレルギー性鼻炎の医療費は年間４０００億円に上ると推計される。政府は２３年、花粉症に関する関係閣僚会議を設置し、発症、発生源、飛散の３分野で対策を進めている。