［ラストストーリー］＜２＞

今年の正月も、自宅には大勢の子どもと孫、ひ孫が集まりにぎやかだった。

宮崎県都城市の長倉幸夫さん（９９）は、おせち料理に箸を伸ばして笑顔を見せつつ、７０年余り連れ添った妻・千恵子さんがいないことの寂しさも感じていた。

２０２３年の晩秋。施設に入所していた千恵子さんは、娘たちとの面会を楽しんだ日の夜、一人静かに旅立った。告別式は、黄金色に輝くイチョウ並木のそばにある葬儀場で行った。

出棺を目前にした時、葬儀場スタッフの女性から、用意された１枚の紙を受け取った。そこには、晩年まで伝えられなかった千恵子さんへの思いを込めた自作の短歌が書かれていた。３１文字で詠んだ「最初で最後のラブレター」。ひつぎの前で、天に聞こえるくらい大きく、震える声で読み上げた。

〈親が決め 時代遅れの 見合（みあい）婚 今こそ言おう 好きだよ千恵子＞

愛妻の胸元にそっと紙を納めた。

◇

長倉さんが遠戚で同い年の千恵子さんと結ばれたのは、２０歳代の頃。親同士が決め、きちんと顔を合わせたのは結婚式の当日だった。

当時は農業を営んでおり、式の翌日には稲刈りが始まった。その後、家族を連れて移り住んだ大阪で建設会社の事務員として長く働いた。

決して楽とは言えない暮らしを千恵子さんは懸命に支えた。１匹のサバを三枚におろすと半身をそれぞれ夫と娘たちに渡し、自身は骨に付いた身を食べた。

一家が故郷の都城に戻ったのは、長倉さんが５０歳の頃だった。千恵子さんがコツコツとお金をためてくれたおかげで立派な一軒家を建てることができた。

幼いときから耳の聞こえが悪い長倉さんは、７０歳頃に目の病気を患い、左目の視力をほとんど失った。ふさぎがちになる中、社交的で明るい千恵子さんがグラウンドゴルフや旅行に連れ出してくれた。「私が一日でも長生きして父ちゃんを送りださんと」。千恵子さんは口癖のように、同居する長女の玉利美幸さん（７４）に話していた。

◇

２０２３年５月、夫婦は離れて暮らし始めた。千恵子さんが自宅で転倒したのを機に、施設に入ったためだ。

ちょうど同じ頃。長倉さんは県の社会福祉協議会が短歌の全国大会の作品を募集していることを知った。通っているデイサービスの職員から応募を勧められ、千恵子さんとの歩みを振り返った。「好きだと心の中では一生懸命に思っていた。でも口に出して言ったことはないのでちゃんと伝えたい」。職員からアドバイスを受けながら、一首をしたため、応募した。

施設に入った千恵子さんにも家族にもそのことを伝えていなかった。１０月、吉報が届く。大会の高齢者向けの部で、国内外の１８５１首の中から唯一の最優秀賞に選ばれた。

翌月、地元紙に短歌と受賞を知らせる記事が載り、千恵子さんも目にした。長倉さんにとってずっと言えなかった気持ちをやっと伝えられた瞬間。「げんねごたぁ（恥ずかしい）」。千恵子さんは面会に訪れた孫の大浜直美さん（４４）に照れながらほほ笑んだという。

６日後、千恵子さんは老衰により９７歳で亡くなった。長倉さんが施設に駆けつけた時には既に息はなく、まだ温かい千恵子さんの頭を優しくなでた。施設の居室には地元紙の記事が大切そうに貼られていた。

◇

「若い頃から難儀苦労ばっかりさせた。もうちょっと早くから大事にしてあげていたら良かったんねぇ」

今も悔いは消えず、千恵子さんを思い出さない日はない。それでも、苦楽を共にし、かけがえのない伴侶となった――。最後に素直な思いを伝えられたという安堵（あんど）の気持ちも心に残り続けている。

夫婦で築いた家族は子ども３人、孫９人、ひ孫１３人となった。自宅の仏壇のそばには、大家族を見守るように、額縁に収められたあの短歌が飾られている。

「文句の付けようのない、私にはもったいないほどの妻だった」。つづった思いは、これからも変わることはないだろう。（鶴田明子）

【あとがき】長倉幸夫さん

人は一人では生きていけません。だから、周りの人への感謝と「おかげさま」という気持ちを忘れないようにしています。この年まで生きてこられたのは、支えてくれた千恵子や家族のおかげです。年とともにできないことは増えてきましたが、私も人のためにできることは何でもしたいと思います。