¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Æ°¤«¤·¤¿¶ÌÆÍ¤Êä¶¯¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËàÄÉ¤¤É÷á¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¤â»×¤ï¤Ì²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï£³Æü¤Ë²¬ËÜ¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤ÆÆ°¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¼ç¼´°Ý»ý¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤ËÅö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é£Í£Ì£Â¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤â³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤Ëà¼ºÇÔá¡£¤À¤¬Á°½Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç»ëÅÀ¤òÅ¾¤¸¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²¬ËÜ¤ËÂç·¿»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ··â¼ê¤Î¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Îà»ÄÎ±Åê»ñá¤ò¹Ô¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÆ»¤¬³«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¡£
¡¡£²£·ºÐ¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£²ÅÙÁª½Ð¡¢°ÂÂÇ²¦¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¡£Í··â¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÆóÎÝ¤ä»°ÎÝ¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤È¤µ¤ì¡¢¹¶¼é¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éºòµ¨½ªÈ×¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÅÀ¤â¡¢É¾²Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºàÎÁ¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹â³ÛÇ¯ÊðÂÓ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºâÀ¯Åª¤Ê½ÀÆðÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ËÜ³ÍÆÀ¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¤¿à¤½¤ÎÀèá¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê°ì¼ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡½¡½¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤«¤é¤á¼ê¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÏ¢º¿¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£