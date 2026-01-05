【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】AKB48の海外姉妹グループ、KLP48と歌手の鈴木愛理（31）と乃紫（のあ、25）が3日、現地で日本文化を届ける音楽イベント「Anime Fantasia」に出演した。

トップバッターで地元拠点のKLP48がAKB48の「フライングゲット」などを披露して盛り上げ、2番手の乃紫は「全方向美少女」などSNSから現地にも届いた人気曲を熱唱。新年初ステージに「ハッピーニューイヤー！」と叫び「JPOPの魅力を伝えに来ました。26年も良いものになるよう頑張ります」と意気込んだ。

乃紫は年末、音楽番組などをはしごし、元日にマレーシア入り。「年末年始に仕事をするのが夢でした」と喜び、今年も1月放送開始TBS系アニメ「正反対な君と僕」で初主題歌「メガネを外して」を担うなど活躍は続く。4月から自身の強い希望で決まった初全国ツアーも控え「去年よりも活躍できる1年に」と誓った。

鈴木は特製のチュールが目を引く紫のドレス姿で登場。人生初マレーシアながら現地ファンは大歓声で迎えた。Buono！時代の人気曲「初恋サイダー」や世界的人気ゲーム「原神」内のイメージソングにもなった全編英語の「Star Odyssey」を初披露。MCではありがとうを意味するマレー語「Terima kasih（テリマ・カシ）」なども交えて沸かせた。今年は3年単位で毎日の思いなどを記していく「目標ノート」を購入。今月23日には単独初主演映画「ただいまって言える場所」公開もあり「占いで今年はとても良い年と言われたので、納得できる1年にしたい」と力を込めた。

最後は3組で記念撮影などで交流した。KLP48も年末に新劇場が完成。行天優莉奈（26）は「映えポイントも多い劇場です。たくさんの方にきてほしい」と呼びかけた。