¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î½é¿Ø¤ò¤É¤¦¸«¤ë¡©¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤¬àºÎÅÀá
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¥×¥í½é¿Ø¤Ç¶Ë°·³¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤òÇË¤ê¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¹Ê¤áÍî¤È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÂ×´§¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£À¤³¦¤Î¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡©¡¡Ä¾·â¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤Î¿·ÆüËÜÆþÃÄÈ¯É½¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï°äº¨¤¬Êç¤ê¡¢¼«¤éÂÐÀï¤ò»Ö´ê¤·¤¿±åÅ¨£Å£Ö£É£Ì¤À¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤ÏÉé¤±¤ì¤Ð´Ý´¢¤ê¤È½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤ÈÆ¬¤ò´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤ÆÆþ¾ì¡£Æþ¾ì¸ý¤Ç½ÀÆ»Ãå¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ë¡¼¥Ñ¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ëü£¶£¹£±£³¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤À¤¬¡¢¥´¥ó¥°Á°¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ±þÀï¡£¤³¤ó¿È¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤È¥×¥í¥ì¥¹µ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤«¤é¥¤¥¹¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¹¶·â¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¥¹¥é¥à¤ò´º¹Ô¤·¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤ÎÉ¬»¦µ»¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡££È¡¥£Ï¡¥£ÔÀª¤¬ºÆ¤ÓÌµË¡ÍðÆþ¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁò¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤â¡¢£Å£Ö£É£Ì¤òÇØÉé¤¤¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¤«¤é¡¢µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¼º¿À¤µ¤»¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤«¡£Ãª¶¶¤Ï°úÂà»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¹¤è¡¢Å¬±þÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¾ï¼±¤Î¡¢ËÍ¤é¤¬¥×¥í¥ì¥¹¸«¤Æ¤¤ÆÂ¬¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÃª¶¶¤Î»Õ¾¢¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿à±ê¤ÎÈôÎ¶á¤³¤ÈÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£²¡Ë¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¡ÖÈà¤â½ÀÆ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë°ìÀÚ¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£Åê¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ÀÆ»¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£Å£Ö£É£ÌÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤ÏÈà¼¡Âè¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÏÄ¹¤¤¤·¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ïà¤´½Ëµ·á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£³Ð¸ç¤Î¾å¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¦¥ë¥Õ¤Î»îÎý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤ÁÇ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿à¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼áÉðÆ£·É»Ê¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢µÚÂèÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¡Ö¤¿¤À¤µ¡¢Îø°¦¤È°ì½ï¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êºÇ½éÎÉ¤¤¤È¡¢¼¡¤«¤é¸ºÅÀ¡¢¸ºÅÀ¤È¤Ê¤ë¤·¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤Þ¤¢¡¢ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎËþÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦°ïºà¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢µî¤ë»þ¤âÁá¤¤¤«¤é¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¡¢ÉðÆ£¤é¤·¤¤Ãé¹ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¤Î¥¦¥ë¥Õ¤Ï½é¿Ø¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤¹¤ë²÷µó¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¥Ù¥ë¥È¤Ï¡ËÎ¨Ä¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÇØÉé¤¦Âç¹õÃì¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£