¡ÚÃæÆü¡ÛºÙÀî¤âÀÐ°Ë¤â½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ë°æ¾å´ÆÆÄ¤¬±¦ÂÇ¼Ôµ¯ÍÑà²ò¶Øá¤¹¤ëÍýÍ³
¡Öº£Ç¯¤«¤é¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÃæÆü¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬º£µ¨¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ÏºòÇ¯¡¢Æ£Ï²¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï£²»î¹ç¤È¤âÇÔ¤ì¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÈ´¤±µå¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢£¸·î£±£·Æü¤Î½éÂÐÀï¡ÊÃæÆü¤¬±äÄ¹£±£²²ó¡¢£´¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡Ë¤Ç¤Ï£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£Æ£Ï²¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½é¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿£²ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡Ê£¸·î£³£±Æü¡Ë¤âÍ··â¼ê¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢£¸¿Í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¤·¤«¤·¡¢¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ù¤¿º¸ÂÇ¼Ô¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤êÆ£Ï²¤Ï£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£·£µ¤È¥É¥é¥´¥ó¥ºÂÇÀþ¤ò´°Á´¤Ë¥«¥â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£µ¨¤ÎÆ£Ï²ÀèÈ¯»þ¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Îµ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¡©¡Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¡ÊºÙÀî¤äÀÐ°Ë¤â¡©¡Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£Æ£Ï²¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇºÙÀî¡¢ÀÐÀî¹·¡¢»³ËÜ¡¢ÅÄÃæ¡¢ÀÐ°Ë¤é±¦ÂÇ¼Ô¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Ä£å£Î£Á¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·Å¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê¢¨£²£°£²£µÇ¯¤¬£¸¾¡£±£·ÇÔ¡¢£²£´Ç¯¤Ï£¹¾¡£±£µÇÔ£±Ê¬¤±¡¢£²£³Ç¯¤¬£¸¾¡£±£¶ÇÔ£±Ê¬¤±¡¢£²£²Ç¯¤¬£¶¾¡£±£¸ÇÔ£±Ê¬¤±¡¢£²£±Ç¯¤¬£±£°¾¡£±£³ÇÔ£²Ê¬¤±¡Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ËµÕ¤ËÀ±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥Á¤¬²£ÉÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤ºÊ§¿¡¤µ¤»¤ë¡£¤½¤³¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Êº£Ç¯¤Ï¡ËÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ê°æ¾å´ÆÆÄ¡Ë
¡¡£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å·Å¨¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¡£Æ£Ï²¤Ø¤Î±¦ÂÇ¼Ô²ò¶ØÀë¸À¤Ï¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤ÎÂÇÅÝ¡¦£Ä£å£Î£Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£