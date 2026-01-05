箱根駅伝、沿道で観戦していた女優が話題【写真：中戸川知世】

第102回箱根駅伝

　第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日に往路、3日に復路が行われ、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。各校ランナーの走りに感動が広がる中、8区の沿道では大物女優が観戦。ファンからは「今年もいらしていたのですね」などの声が上がった。

　主催の関東学生陸上競技連盟によると、2日間の沿道の観戦者数は約105万人。その中には、女優・鈴木保奈美も含まれていた。

　3日に自身のインスタグラムを更新。「縄張りは、主に8区です」とし、ニット帽にサングラス姿でランナーに声援を送る写真や、ランナー、白バイの写真を投稿すると、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「私も毎年8区で応援しています　毎年ドラマがあって感動しています　保奈美さんも一緒に応援していたかと思うと嬉しいです」
「オーラ凄いなあ」
「保奈美さん、今年もいらしていたのですね」
「きっといらしてると思いました」
「ランナーだけでなく、白バイも応援するのね〜、偉い」
「エンジョイしてますね。素敵です」

　8区は青学大の塩出翔太（4年）が1時間3分45秒の区間新記録をマークした。

（THE ANSWER編集部）