第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合すべて新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）は４日、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）、８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、チームを陰で支えた徳澄遼仁主務ら４年生の選手、マネジャー計１４人に卒業旅行をプレゼントすることを明かした。

青学大は２０１５年の箱根駅伝で初優勝。その後、原監督はテレビ出演や講演などの依頼が殺到する“売れっ子”に。２０１６年以降、その副収入の中から卒業旅行をプレゼントしている（コロナ禍の２０２１年は除く）。「学生スポーツは４年生が主役です。今季の４年生もよく頑張った」と高く評価。その感謝の気持ちとして今年度の４年生にも「卒業旅行」をプレゼントする。

大学スポーツ界において監督による卒業旅行プレゼントは異例中の異例。一部では批判もあるが、それに屈することなく、原監督は独自の指導とマネジメントを貫いている。

現在、行き先を検討中で、米ハワイや国内高級旅館などが候補に挙がっている。黒田朝日が「箱根もいいかも」と冗談交じりに提案すると多くのチームメートが「箱根はもういいって！」と突っ込みを入れた。

「円安の今、ハワイに行くよりも金沢などの高級旅館ですしを食べた方がいいよ。監督は行かないし、学生で決めればいい」と原監督は笑顔で話した。原監督の妻で寮母の美穂さん（５８）は「どこに行くか、より、誰と行くか、が大事」と毎年度の４年生に「金言」を送っている。

卒業旅行とは別に２月には４年生全員で大阪に行くことが決まっている。現４年生と同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）が昨年２月に悪性リンパ腫のため、２１歳の若さで亡くなった。２月２１日に皆渡さんの故郷の大阪・豊中市で、昨季主将の田中悠登さん（２３）が中心となって「ななつぼしマラソン」が開催される。「４年生みんなで参加します。優勝して、星七にいい報告ができます」と塩出は静かに語った。

青学大の卒業生は、４年時の箱根駅伝の作戦名が世代のニックネームとなるため、今季の４年生は「輝け世代」となる。今年のニューイヤー駅伝で初優勝したＧＭＯインターネットグループで世界を目指す黒田朝日、名門の旭化成でマラソンで勝負する塩出翔太ら競技を続行する選手がいる一方で、卒業を区切りに競技の第一線を退く選手もいる。次のそれぞれステージに羽ばたく前に、旅先で「輝いた」４年間を語らう。

◇２０１５年以降の箱根駅伝成績と原監督による卒業旅行プレゼントと大作戦（カッコ内は主な４年生）

▽１５年 優勝 なし（まだ原監督の収入が多くなかったため） ワクワク大作戦（藤川拓也、高橋宗司）

▽１６年 優勝 静岡・熱海 ハッピー大作戦（神野大地、久保田和真）

▽１７年 優勝 ハワイ サンキュー大作戦（安藤悠哉、一色恭志）

▽１８年 優勝 ハワイ ハーモニー大作戦（下田裕太、田村和希）

▽１９年 ２位 グアム ゴーゴー大作戦（森田歩希、小野田勇次）

▽２０年 優勝 ハワイ やっぱり大作戦（鈴木塁人、吉田祐也）

▽２１年 ４位 なし（コロナ禍のため） 絆大作戦（神林勇太、吉田圭太）

▽２２年 優勝 群馬・草津 パワフル大作戦（飯田貴之、高橋勇輝）

▽２３年 ３位 沖縄 ピース大作戦（岸本大紀、近藤幸太郎）

▽２４年 優勝 ハワイ 負けてたまるか！大作戦（佐藤一世、倉本玄太）

▽２５年 優勝 グアム あいたいね大作戦（田中悠登、太田蒼生）

▽２６年 優勝 検討中 輝け大作戦（黒田朝日、塩出翔太）