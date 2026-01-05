◆新日本プロレス ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ２０ ▽ＮＥＶＥＲ無差別級王座戦 〇挑戦者 ウルフアロン（１２分５３秒 三角締め⇨レフェリーストップ）第４９代王者ＥＶＩＬ● ※ウルフアロンが第５０代王者

２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級王者のウルフアロン（２９）が、プロレスデビュー戦で、いきなりチャンピオンベルトを奪取した。新日本プロレス認定「ＮＥＶＥＲ無差別級王座」保持者、ＥＶＩＬ（イービル）に挑戦し、１２分５３秒で勝利した。パイプいす攻撃などやりたい放題の極悪ファイトに怒り爆発。逆十字から三角絞めの柔道の連係技で王者を失神させ、最後はレフェリーが試合を止めた。（観衆＝超満員札止め４万６９１３人）。

× × × ×

東京ドームのど真ん中でウルフが勝利の雄たけびをあげた。五輪覇者がデビュー戦のマットで王者の象徴、チャンピオンベルトを腰に巻いた。両手を掲げ、５万人近い大観衆の大歓声を堪能した。「これだけ大勢の人が見てくれている中で試合をしたのは人生で初めて。今日、やっとプロレスラーになれた」。五輪の畳とひと味違った異次元の空気を胸一杯に吸い込んだ。

百戦錬磨のＥＶＩＬの攻めを耐えた。１７８センチ、１０６キロの王者に対し、１８１センチ、１１０キロ超のウルフ。巨体をぶつけあった。

ただ、ここはプロレスのリングだ。パイプいすの凶器攻撃など反則の洗礼を浴びた。場外に落ちるとＥＶＩＬの手下がよってたかった踏んだり蹴ったり。ついに怒りが頂点に達した。１２分過ぎだ。一瞬の隙をついた柔道の連係技がさく裂。腕を取り逆十字固めを仕掛けると、汗ですべったが、体勢を立て直し、流れるような三角締め。極悪王者を締め落とした。

日本の五輪金メダリストのプロレス転向は史上初めて。「リスクは考えなかった。やりたいと思ったことをやらない方が後悔が残る」。東海大時代から魅了されてきた舞台。柔道選手としての引退を決めると、自ら新日本プロレスに売り込み、入団が実現した。

昨年６月の入団会見で金メダリストのプライドは捨て去ると誓った。デビュー戦で異例のタイトルマッチが用意されても「ゼロからのスタート」と初心を忘れなかった。長くワイルドに伸ばした髪は、丸刈りに。この日の午前１０時版に頭を丸め、新人レスラーと同じように黒のショートタイツを履き、柔道着を脱ぎ捨てリングに立った。

「ウルフコール」に押されて何度も立ち上がった。一本背負い、払い腰、体落としなど柔道技も連発。柔道で培った技術、プロレスラーとして積んだ鍛錬を合わせ、マットの上で表現した。

新日本プロレス社長の人気レスラーで敬愛する棚橋弘至の引退試合の前座で勇姿を見せた。「正直、今日の勝利はビギナーズラック。どれだけ研究や対策をされても、その上を行けるプロレスラーを目指していく」。２９歳の超大型ルーキーが、今後の新日本プロレスを背負っていく。（林 直史）

【ウルフに聞く】

―日本の五輪金メダリストとしてプロレス初勝利。

「金メダリストだからというところを意識しすぎる必要はないと思っているけど、プロレスラー人生を歩んでいく上で大きな自信になった」

―柔道の鈴木桂治氏の太鼓で送り出された。

「僕のバックボーンは柔道という競技。柔道をやっていた時に付き合ってきた方々が応援してくれるのは、すごく力になる。これからもこういう関係を築いていきたい」

―試合の自己採点は。

「無我夢中でやっていたので分からない。興奮状態で、点数をつけるほど落ち着いてない」

―五輪との緊張感の違いは。

「オリンピックとは別の緊張感だった」

―新技のハイフライフローは棚橋から教わったのか。

「自分で練習した。一応、許可はいただいて。棚橋さんが引退する日に僕がデビュー。運命的なものを感じて、自分のものにしたいと思った」

―プロレスでの夢は。

「ＩＷＧＰ世界ヘビー級のベルトを取ること」

〇…入場では力水が入った。露払いに、０４年アテネ五輪男子１００キロ超級金メダルで、柔道全日本男子の鈴木桂治監督（４５）が大太鼓をたたいて出陣を演出した。

◆ウルフアロン １９９６年２月２５日、東京・葛飾区生まれ。２９歳。６歳から春日柔道クラブで柔道を始め、東海大浦安高―東海大。１７年世界選手権、１９年全日本選手権、２１年東京五輪を制し、男子で史上８人目の「柔道３冠」を達成。２４年パリ五輪は男子１００キロ級７位、混合団体銀メダル。昨年６月に引退し、新日本プロレスに入団。柔道時代はメディアで「ウルフ・アロン」と表記されてきたが、本名に「・」は含まれないことから、本人の希望で「ウルフアロン」で登録。１８１センチ。家族は両親と兄、弟。

◆ＮＥＶＥＲ無差別級王座 １２年１０月に創設された若手育成のための王座。新日本プロレスが認定、管理。