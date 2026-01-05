巨人の石塚裕惺内野手（１９）が４日、今年の漢字に「摑」を設定した。１年目の昨季は２軍で打率３割２分７厘の好成績を残し、１軍ではプロ初安打を記録。迷わず色紙にペンを走らせると、「巡ってきたチャンスをものにできるようにという意味で」と「開幕１軍とレギュラー獲得」へ強い思いを口にした。

高卒２年目だが、遠慮はない。「やっぱりレギュラーで出たいという思いがある」と目指すのは定位置奪取だけだ。昨季、主に守った遊撃にはゴールデン・グラブ賞とベストナインを獲得した泉口が君臨するが、阿部監督はレギュラー白紙を明言。石塚には遊撃に挑戦させる方針を示しており、実績、実力ともに十分な泉口に挑む形となる。契約更改では球団から「三塁でも出られる準備を」と話があったことを明かしており、空いたポジションはどこでも全力で摑（つか）みに行く構えだ。

昨季は９月に初めて１軍に昇格。出場９試合は全て途中出場だったが、チームがＣＳ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）で敗退するまで１軍に同行した。「感覚とか、いろいろな方に話を聞いたりして引き出しが増えた１年でした」と充実感たっぷりに振り返る。レギュラーを張る先輩のプレーを間近で見た日々は忘れられない。「それをより確実に自分のものにできるような１年にしたい」と貴重な経験を生かしていく。

高卒２年目で開幕スタメンまで摑めば、球団では坂崎一彦、王貞治、松井秀喜、坂本勇人に次いで５人目の快挙となる。大事なこととして挙げたのは準備。「１軍の舞台では、メンタル的な部分とか、行けと言われた時に行けるような準備がすごく大事になってくると思う」と見据えた。就寝前には入眠を促す音が流れるアプリを使用するなどグラウンド外でも野球ファーストを心がけ、戦力として自覚が増す今季。一気にチームの中心選手へと駆け上がる。（臼井 恭香）

【記録メモ】巨人で高卒２年目までに開幕戦にスタメン出場したのは（順は打順、Ｐはポジション、年は年数）

年度 順 Ｐ＝ 打者 年［安］［本］

５７年（６）右＝坂崎一彦〈２〉０ −

５９年（７）一＝王 貞治〈１〉０ −

９４年（３）右＝松井秀喜〈２〉３ ２

０８年（８）二＝坂本勇人〈２〉０ −

（坂本は二塁から遊撃で出場）

高卒新人で唯一出場した王をはじめ過去４人。安打を放ったのは、２本塁打を含む３安打、５打点の松井だけだ。