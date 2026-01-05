オリックス・岸田護監督（４４）が４日、勝ちパターンの「争奪戦」に期待した。２５年にリーグ３位の２８セーブを挙げたマチャドの９回起用をは固めているが、その他は白紙。「（７、８回は）全部競争。投手は決まった枠しかない。競争はもう始まっている」と呼び掛けた。

３位に終わった昨年、救援陣全体の防御率はリーグ５位の３・５８。それでも、５月に中日から金銭トレードで加入した岩崎が３７試合で１６ホールドを挙げると、終盤には若手の台頭も光った。「椋木も中継ぎになってよかったし、才木も（山崎）颯一郎もいる。パワー系の投手が結構、出てきた」と指揮官。「連続で活躍することが一番難しい。そんな簡単じゃないけど、当然してほしい」とハイレベルな争いを見込んでいる。

特に、山崎には「１人で旅に出るようなところがあるので（笑）。１０年目でしょ、さすがにっていう話も本人とした。ちゃんとやらなあかん」と愛のムチ。「人気もあって男前だし、そういう意味では世間的には特別な存在。終盤に投げるボールに意図が見えてきたのがよかった。一年、開幕からしっかりやってくれるでしょう」とフル回転を厳命した。（南部 俊太）