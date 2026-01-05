ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手が４日、今季の目標に「けがをしない」「リーグ優勝と日本一」を掲げた。

ロッテで３年目の昨季は３９試合で打率２割１厘、５本塁打、１３打点。６月３０日に右肩亜脱臼による炎症のため出場選手登録を抹消され、米国で右肩の手術を受けた。「昨年は残念ながらけがをしてしまったので今シーズンはけがなく、ロッテでリーグ優勝と日本一になれるようなシーズンにしたいです。オフも積極的にバッティング練習を行っており、それに加えてウェートトレーニング、ランニングとアジリティなどの練習をしています。これからも現在やっている練習を引き続き頑張ります。ファンの皆様には手術とリハビリ期間にサポートしてもらい、本当にありがとうございますとお伝えしたいです。皆さんと新しい年を良い１年にしたいです」とＮＰＢ５年目のシーズンに向けて、気持ちを新たにしている。

「ポランコに期待するのはやはり、ホームラン、長打力ですね。キャンプでいろいろと話をしようかなと思っています」とサブロー監督。本塁打後の決めぜりふである「パワー！！」の量産を、指揮官も楽しみにしている。