溝端葵、ビキニ姿で弾けるフレッシュボディ 『週プレ』新年1号目の表紙に
グラビアアイドルの溝端葵（24）が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場する。
【写真】超ナイスバディ！ビキニ姿がまぶしい溝端葵
溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。
2026年のグラビアシーンを席巻すること間違いなしの“新星”が今回のグラビアでも、ビキニ姿で弾けるフレッシュボディを大胆披露している。
同号にはそのほか、天羽希純、竹中知華、井口裕香、豊島心桜、ちとせよしの、ちばひなの、星野凛が登場する。
