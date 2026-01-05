◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム IWGP世界へビー級＆IWGPグローバルへビー級ダブル選手権60分1本 ●IWGP王者KONOSUKETAKESHITA 29分20秒逆エビ固め IWGPグローバル王者・辻陽太◯ ※辻が第15代世界ヘビー級王者に（2026年1月4日 東京ドーム）

IWGP GLOBALヘビー級王者の辻陽太が、G1覇者でIWGP世界ヘビー級王者のKONOSUKE TAKESHITAを破って2冠王者に輝いた。互いに派手な技を繰り出し合い、何度もフォール寸前となる激しい攻防。約30分の死闘の末、最後は辻が逆エビ固めで仕留めた。

2冠戦を制し、リング上で「俺がチャンピオンの辻陽太だ〜！」と大きな声を張り上げた。その直後、スペシャル10人タッグマッチに「X」として電撃参戦して勝利を収めたジェイク・リーが乱入して辻を背後から襲撃。次期挑戦者をアピールした。辻はふらふらの状態で退場。試合後の取材に応じられなかった。

ベルトを失ったTAKESHITAは「辻陽太、お前は強い。俺に勝ったんだから」と素直に敗戦を受け入れた。そして「これで終わりではない。俺はもっと強くなれる。これは始まりやで」と逆襲を誓った。