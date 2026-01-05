浜田雅功「長いこと寝ると頭痛くなる」に堂本剛「出ましたね。偉人のよく言う…」

お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ正月SP」（毎日放送）に出演。睡眠時間について語った。



浜田は今回、10年以上ぶりの共演となる堂本剛と共に、大阪グルメ巡りへ。その道中、立ち寄った飲食店で、堂本から「何時起き、何時寝が多いですか？」と質問を受ける。



これに浜田は「きょうはちょっとね、ロケあったんであれですけど、普段…あんまね、長いこと寝ると頭痛くなるんですよ」と話し、堂本は「やっぱこの…出ましたね。偉人のよく言う…カリスマがよく言う、“あんまり寝られへん”」とコメント。浜田は「なにを言うてんねん！（笑）」とツッコミを入れる。



浜田は「寝たいんです。ほんとに寝たいんですけど。平均6時間か7時間。7時間寝たらもう十分。でも5時間やと…それでも全然いいねんけど、8時間寝たら、起きたら頭痛くなってる。できるだけ長く寝ようとしてますよ、今はもう。8時間を目指して寝てる」と語った。