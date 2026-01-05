◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 鹿島学園3―1興国（2026年1月4日 U等々力）

準々決勝が行われ、鹿島学園（茨城）は興国（大阪）を3―1で破り、17大会ぶりに最高成績に並ぶ4強入りを果たした。DF清水朔玖（3年）が前半17分に3戦連続でPKを決め、後半23分には直接FK弾で2得点の活躍。チームはこの日計3得点で今大会最多の通算15得点目となった。

清水の右足が鹿島学園の“得点製造機”と化している。まずは前半17分、味方が獲得したPK。間合いをつくってから動き出し、助走は独特のステップを刻む。翻弄（ほんろう）された相手GKが向かって左に跳ぶ隙を突き、ゴールど真ん中へ蹴り込んだ。「あの時間（PK）は自分1人の時間で無になる。PKになったら真ん中に蹴ろうと決めていた」。3戦連続PK弾は貴重な先制点となった。

圧巻だったのは2点リードで迎えた後半23分、味方がペナルティーエリア手前で獲得したFK。右足から放たれたボールは華麗な弾道でゴール左に吸い込まれた。

チームは今大会最多の通算15得点目。そのうち7得点をセットプレーから奪い、キッカーはいずれも清水だ。鈴木雅人監督から「弾道とスピードがあっていいキックを持っている」と認められ、託されてきた。全体練習後、約30分間の自主練で黙々と蹴り込み、2年時に現在の独特なルーティンを確立した。

セットプレーの裏にはチーム全員の努力が光る。絶妙な位置のファウル誘発でPKとFKを獲得し積極的なシュートでCKにつなげる。攻撃的姿勢は鹿島学園OBの日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）の姿から学んだ。鈴木監督は「偉大な先輩の影響が強い。オランダリーグの映像を見ながら動きやシュートを練習している」と言う。

チームは08年度大会の最高成績4強に並んだ。当時は準決勝の舞台が埼玉スタジアムだったため、初めてMUFG国立へ乗り込む。昨年からJ1で鹿島、J2で水戸、大学は筑波大、高校年代では鹿島ユースが日本一。得点量産とともに“茨城旋風”が止まらない。

◇清水 朔玖（しみず・さく）2007年（平19）6月17日生まれ、大阪府出身の18歳。八尾大正FCを経てC大阪U―15に所属。スカウトされて鹿島学園へ進学した。東農大進学予定。1メートル75、67キロ。