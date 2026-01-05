◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム IWGP女子＆STRONG女子ダブル選手権60分1本 ○IWGP女子王者・朱里 12分9秒片エビ固め STRONG女子王者・上谷沙弥● ※朱里が2冠王者に（2026年1月4日 東京ドーム）

IWGP女子王者の朱里がSTRONG女子王者の上谷を破り、2冠を達成してうれし涙を流した。

総合格闘技やキックボクシングなどでも活躍した朱里は、上谷をサポートする極悪軍団のHATE軍にもひるまず、バズソーキックを連発。肩車から叩きつける得意技、朱世界から3カウントを奪った。「2冠王者になりました。凄くうれしいです。超満員の東京ドームで2冠王者になってうれしい」と満面の笑み。「IWGPといえば朱里。STRONG女子ももっともっと強さを求めていきたい。スターダムで東京ドームでやりたい」と大いなる野望を披露した。

≪沙弥様3冠夢散 「敗因働き過ぎ」≫沙弥様の3冠王者の夢が消えた。昨年目覚ましい活躍で年末のプロレス大賞で女子史上初のMVPを獲得した上谷は「負けた。東京ドームの夢の舞台で負けた。でも、元々紫の腐ったベルトもプロレス大賞MVPの踏み台のベルトだった」と強がった。「今日の敗因は働き過ぎ。だから明日から有給休暇をもらう。しばらく休みもらう」と2月7日の大阪大会でのスターライト・キッドとの一戦まで休養することを宣言した。