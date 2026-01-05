アメリカによるベネズエラへの攻撃について、アメリカの有力紙は、民間人を含む少なくとも40人が死亡したと報じました。

ニューヨーク・タイムズは3日、ベネズエラ政府高官の話として、今回の攻撃で民間人を含む少なくとも40人が死亡したと報じました。

また、ベネズエラの国防相は4日、マドゥロ大統領の警護チームの大部分が死亡したと述べています。

国防相は、主権を確保するため国の全土で軍を動員したことを明らかにしました。

これに先立ち、ベネズエラの最高裁判所は、ロドリゲス副大統領に暫定大統領への就任を命じました。ロドリゲス氏は、攻撃を非難するとともに、マドゥロ氏が唯一の大統領だとして即時解放を求めています。

またベネズエラ市民の間ではアメリカに抗議するデモが行われる一方、マドゥロ政権に批判的だった人々からは歓迎の声が上がるなど、受け止めが分かれています。

一方、国連のグテーレス事務総長はアメリカの行動について、「危険な前例」になると危機感を示しました。

5日には国連安全保障理事会の緊急会合が予定されていて、アメリカの軍事行動を非難する声がさらに広がりそうです。