「悲惨」「アフリカ最悪のチームだ」日本のW杯対戦国が衝撃の敗退！“100分間”数的優位でATに悪夢、母国ファン激怒！指揮官は即解任か「もう我慢できない」「なんてひどい監督だ」【アフリカ選手権】
現地１月３日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のラウンド16で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジアがマリと対戦。PK戦の末に敗れ、早期敗退が決定した。
26分にマリのDFウォヨ・クリバリが危険なファウルで一発退場となり、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪い、勝負は決したかに思われた。しかし、後半アディショナルタイム６分にPKで被弾。延長戦でも勝ち越し点を奪えず、PK戦では５人中３人が失敗して万事休した。
延長とアディショナルタイムを含めれば100分以上も10人だった相手に敗れ、母国のサポーターは憤慨。SNS上では、次のような厳しい声が上がった。
「悲惨すぎる」
「もう我慢できない」
「なんてひどい監督なんだ」
「ガボンのようにチーム解散だ」
「このチームでW杯に行くのか？ だったら飛行機に乗らない方がマシだ」
「10対10でプレーしているようだった」
「野心ゼロでただプレースだけのピエロだ」
「我々はアフリカ大陸最悪のチームだ」
「もう終わりだ、全部変えなきゃいけない。なんで10対11で負けるんだよ」
アフリカのガリー・アル・スミス記者や『wiwsport.com』は、サミ・トラベルシ監督が解任されたと報道。ワールドカップまで半年、チュニジアサッカー界に激震が走っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
