セリエA 25/26の第18節 ベローナとトリノの試合が、1月5日02:00にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。トリノのジョバンニ・シメオネ（FW）がゴールを決めてトリノが先制。

ここで前半が終了。0-1とトリノがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベローナは後半の頭から2人が交代。ダニエル・オイゴケ（DF）、アル・ムスラティ（MF）に代わりロベルト・ガリアルディーニ（MF）、ギフト・オルバン（FW）がピッチに入る。

67分、トリノが選手交代を行う。エミルハン・イルカン（MF）からアドリアン・タメゼ（MF）に交代した。

67分、ベローナが選手交代を行う。スアト・セルダル（MF）からアブドゥ・ハールイ（MF）に交代した。

75分、トリノは同時に2人を交代。グビダス・ギネス（MF）、ジョバンニ・シメオネ（FW）に代わりチェザーレ・カザデイ（MF）、ドゥバン・サパタ（FW）がピッチに入る。

75分、ベローナは同時に2人を交代。ダニエル・モスケラ（FW）、アントワーヌ・ベルネード（MF）に代わりアミン・サール（FW）、グリゴリス・カスタノス（MF）がピッチに入る。

83分、トリノは同時に2人を交代。ザカリア・アブフラル（FW）、チェ・アダムス（FW）に代わりアリ・デンベレ（DF）、アリュー・ヌジエ（FW）がピッチに入る。なお、ザカリア・アブフラル（FW）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の87分トリノに貴重な追加点が入る。アリュー・ヌジエ（FW）のアシストからチェザーレ・カザデイ（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

さらに90+1分トリノが追加点。アルディアン・イスマイリ（DF）のアシストからアリュー・ヌジエ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、トリノが0-3で勝利した。

なお、トリノは56分にアルベルト・パレアリ（GK）、71分にザカリア・アブフラル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 04:10:44 更新