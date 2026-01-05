ラ・リーガ 25/26の第18節 マジョルカとジローナの試合が、1月5日02:30にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカは浅野 拓磨（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。ジローナのビトール・レイス（DF）のアシストからビクトル・ツィガンコフ（FW）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。0-1とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

マジョルカは後半の頭から選手交代。マヌ・モルラネス（MF）からオマール・マスカレル（MF）に交代した。

63分ジローナが追加点。ブラディスラフ・バナト（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

64分、マジョルカは同時に3人を交代。浅野 拓磨（FW）、セルジ・ダルデル（MF）、サム（MF）に代わりマテオ・ジョゼフ（FW）、パブロ・トーレ（MF）、アントニオ・サンチェス（MF）がピッチに入る。

70分、ジローナが選手交代を行う。トマ・レマル（MF）からアレハンドロ・フランセス（DF）に交代した。

75分、ジローナが選手交代を行う。ブライアン・ジル（MF）からジョエル・ロカ（FW）に交代した。

89分、マジョルカが選手交代を行う。パブロ・マフェオ（DF）からハビエル・リャブレス（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分、マジョルカのベダト・ムリキ（FW）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、ジローナが1-2で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は先発し64分までプレーした。

2026-01-05 04:30:39 更新