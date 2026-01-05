Mr.Childrenの新曲「Again」が、1月18日21時放送スタートの鈴木亮平主演による日曜劇場『リブート』の主題歌に起用されることが発表となった。

ドラマ『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。主演・鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳警官の2役を演じるかたちだ。

そしてスピード感溢れる同ドラマの主題歌として起用されるMr.Childrenの新曲「Again」が、家族のために自らを犠牲にする主人公の背中を強く押す。Mr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当するのは2004年4月期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来約22年ぶり。「Again」のレコーディングには、Pianoで小林武史が参加。さらに、山本拓夫(Sax)、四家卯大(Cello)、Udai Shika Stringsが、バンド4人が探求し続ける“音楽の無限の可能性”に新たな輝きを注ぎ込んだ。研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲の完成だ。

本日1月5日より主題歌「Again」が使用された新ドラマ映像が公開となったほか、1月18日よる9時からの日曜劇場『リブート』初回放送内で主題歌としてオンエアされる。また、同ドラマは民放公式テレビ配信サービス“TVer”と“TBS FREE”、動画配信サービス“U-NEXT”で見逃し配信される。

以下に、Mr.Childrenの桜井和寿とドラマプロデューサーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、

夢中で脚本を読ませていただきました。

「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」

このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。

自分はまだ物語の結末を知らず、

今はただただ放送が楽しみです」

──Mr.Children 桜井和寿

◆ ◆ ◆

「本作の主題歌を今回、Mr.Childrenの皆様に手がけていただくことができました。

長きにわたり、日本の音楽シーンの第一線で“人が生きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたMr.Childrenだからこそ、この物語を託したい。

その想いで、企画書と台本をお渡ししました。

物語の奥深くまで読み込み、咀嚼したうえで頂いたその楽曲は、絶望の底に突き落とされながらも、それでも前を向こうとする主人公の心。かすかな希望、家族への揺るぎない愛、そして一人の人間として立ち上がる覚悟、そのすべてを力強く内包した一曲でした。

映像と重なった瞬間、このドラマの世界観を確実に何倍にも広げてくれました。登場人物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。

作品そのものを導いてくれる存在です。

愛とは何か、生きるとは何かを真正面から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。

本作にとって、かけがえのない、運命の一曲です。

どうか、その響きとともに、本作の世界を最後まで見届けてください」

──プロデュース・東仲恵吾

◆ ◆ ◆

■日曜劇場『リブート』

放送日時：2026年1月18日(日)スタート

※毎週日曜よる9:00〜9:54 (初回は25分拡大 よる9:00〜10:19)

▼スタッフ

製作著作：TBS

脚本：黒岩勉

主題歌：Mr.Children「Again」(TOY’S FACTORY)

音楽：大間々昂 木村秀彬

プロデュース：東仲恵吾

協力プロデュース：國府美和

演出：坪井敏雄 田中健太 元井桃

▼出演者

早瀬陸／儀堂 歩：鈴木亮平

幸後一香：戸田恵梨香

冬橋 航：永瀬廉(King & Prince)

足立 翼：蒔田彩珠

寺本恵土：中川大輔

霧矢直斗：藤澤涼架

寄居 俊：藤田ハル

早瀬拓海：矢崎滉

桑原 瞳：野呂佳代

菊池：塚地武雅(ドランクドラゴン)

安藤：津田篤宏(ダイアン)

真北正親：伊藤英明

三上章大：池田鉄洋

海江田 勇：酒向芳

儀堂 麻友：黒木メイサ

早瀬良子：原田美枝子

合六 亘：北村有起哉

▼第1話あらすじ

ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海が前触れもなく失踪し、息子の拓海(矢崎滉)と母の良子(原田美枝子)とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩(鈴木亮平)から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇(酒向芳)から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘(北村有起哉)は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航(永瀬廉)と財務担当・幸後一香(戸田恵梨香)の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼(蒔田彩珠)らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート(再起動)を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬(鈴木亮平)。しかし、儀堂には監察官・真北正親(伊藤英明)の執拗な監視が待っていて…。

・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/

・公式X：＠reboot_tbs

・公式Instagram：reboot_tbs

・公式TikTok：＠reboot_tbs

■ニューアルバム『産声』

2026年3月25日発売

All Tracks Written by Kazutoshi Sakurai

Produced by Mr.Children

【初回生産限定盤】TFCC-81200 \3,850 (tax in)

・スペシャルパッケージ / 40P PHOTO & 歌詞ブックレット付き / CD1枚

【通常盤】TFCC-81201 \3,300(tax in)

・PHOTO & 歌詞付き / CD１枚

CD収録内容：全形態共通

●ショップ先着購入特典

・エンジンオフィシャルストア：「メンバービジュアル」アクリルボード

・TOY’S STORE：「産声」オリジナルデザインキーホルダー

・楽天ブックス：「産声」スマホショルダー

・Amazon.co.jp：「産声」メガジャケ

・セブンネットショッピング：「産声」サコッシュ

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：「産声」クリアポーチ

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)： 「産声」めじるしチャーム

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：「産声」A4クリアファイル

・全国CDショップ：「産声」ステッカー

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※また一部のCDショップ / オンラインショップでは特典が付かない場合もございますのでご予約 / ご購入時に必ずご確認ください。

※特典絵柄は後日発表いたします。

特設サイト：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/

■＜Mr.Children Tour 2026＞開催決定

04月04日(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

04月05日(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

04月11日(土) 神奈川・横浜アリーナ

04月12日(日) 神奈川・横浜アリーナ

04月25日(土) 愛知・日本ガイシホール

04月26日(日) 愛知・日本ガイシホール

05月09日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

05月10日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

05月16日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

05月17日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

05月30日(土) 大阪・大阪城ホール

05月31日(日) 大阪・大阪城ホール

06月13日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

06月14日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川

06月20日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

06月21日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

06月27日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

06月28日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

10月03日(土) 福井・サンドーム福井

10月04日(日) 福井・サンドーム福井

10月24日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ

10月25日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ

10月31日(土) 東京・有明アリーナ

11月01日(日) 東京・有明アリーナ

11月14日(土) 佐賀・SAGAアリーナ

11月15日(日) 佐賀・SAGAアリーナ

11月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

11月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

特設サイト：http://tour.mrchildren.jp

関連リンク

◆Mr.Children オフィシャルサイト

◆Mr.Children オフィシャルX

◆Mr.Children オフィシャルYouTubeチャンネル