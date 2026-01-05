今田美桜、紅白歌合戦リハーサルで「あんぱん」SP映像に涙

女優の今田美桜（28歳）が、1月3日に放送された音楽番組「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（NHK）に出演。「紅白歌合戦」のリハーサルで、朝ドラ「あんぱん」の特別映像を見て涙を流し、「うれし涙でした」と語った。



「紅白歌合戦」のメイキング映像などを振り返る番組で、司会を務めた今田美桜のリハーサルの様子をVTRで紹介。今田は司会として歌を歌ったり踊ったりしなければならず、リハーサルの場で「歌いながら踊るというのをしてきたことがないので、息切れしそうで大変」と、特に「あんぱん」SPステージで披露した「東京ブギウギ」の練習で、踊りに苦戦したと語る。



また、リハーサルの場で「あんぱん」の特別映像を見て、今田は涙を流し、「久しぶりにあの世界観のみんなを見てホッとしたこともありますし、うれし涙でした」と語った。