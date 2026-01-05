Omoinotakeが、1月5日より公開される俳優・木戸大聖主演のユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春』新CMソングに新曲「Wonderland」が起用されたことを発表した。

本楽曲は、「卒業」をテーマに、ユニ春2026 大学生篇CMソングとして書き下ろした新曲。卒業への想いを、UKガラージサウンドに乗せた明るくも切ない楽曲になっており、蔦谷好位置がプロデュースを手掛けている。ジャケットデザインは、アートディレクター・とんだ林蘭が、今回のジャケットのディレクションを務めた。なお本楽曲は、1月21日に配信リリースされる。

ジャケット写真

本CMは「リアルって、声がかれるほど青春。」をテーマに、超興奮できるアトラクションの数々に叫んで、パークでしか味わえない非日常体験で心の底から笑って、仲間と夢中になって過ごす“今しか味わえない青春の瞬間”が描かれているとのこと。『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』や『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』では、超絶叫したり、「ドンキーコング」や「マリオ」に出会ったときには笑みが自然とこぼれたり、何気ない会話で盛り上がったりと、“今この瞬間を一緒に過ごしている”実感に満ちた青春のひとコマがぎゅっと詰まったCMとなっている。

◆ ◆ ◆

◾️Omoinotake コメント

ユニ春2026 大学生篇CMソングを担当させていただきます、Omoinotakeです。



春の訪れは胸が躍るようでもありながら、避けようのない別れが近づいてくる寂しさも含んでいたことを、自分自身の学生時代を思い返して、改めて気付かされました。



季節が過ぎても、決して変わることのない絆へ、そして色褪せることのない大切な居場所へ、Wonderlandという楽曲を書かせていただきました。



2026年の春をいつか思い出す時、この曲がみなさんの記憶にいつまでも寄り添ってくれますようにと、そんな願いを込めました。



ユニ春で一生忘れない思い出を焼き付けましょう！

◆ ◆ ◆

また、2026年3月15日に開催される＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞の学割チケットの再販も解禁となった詳細はOmoinotakeのオフィシャルHPにて掲載される。

◾️「Wonderland」（ユニ春2026 大学生篇CMソング)） 2026年1月21日（水）リリース

配信：https://omoinotake.lnk.to/Wonderland

Pre-Save / Add：http://omoinotake.lnk.to/Wonderland.paps ◆CM情報 ▼『ユニ春』限定チケット概要

「【ユニ春限定】1デイ学割パス」

「1 デイ・スタジオ・パス」の通常価格から1,000円割引で特別販売する、学生限定のパス

【発売日時】 2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始

【対象入場期間】 2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）

【対象者】 大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です 【価格】 7,900円 〜 10,900 円（税込価格／入場日により、価格が異なる）

【発売箇所】 WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB

※関西2府4県に在住の中人（12 歳〜17 歳、または18歳で高校生）の方は、「関西NO LIMIT! パス」がおトクです

※【ユニ春限定】1デイ学割パス/関西NO LIMIT! パスをお持ちの場合は、【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダードにアップグレードが可能です

※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできませんのでご注意ください

※販売数には限りがあります。また価格、内容、販売期間は予告なく変更する場合があります ▶「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」

「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の通常価格から2,000円割引で特別販売する、 学生限定の年間パス

【発売日時】 2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始

【利用期間】 2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）の間で指定した1日 （有効期間開始日／初回入場日）より1年間

【対象者】 大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です

【価格】 20,000 円（税込価格）

※入場除外日あり

【発売箇所】 WEBチケットストア

※パークでの販売はありません

◾️＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞ 日時：2026年3⽉15⽇（⽇）

開場/開演：17:00/18:00

会場：日本武道館 ▼券種・料金

チケット料金：指定席 \8,800（税込）

指定席（学割）：￥7,000（税込）

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可 ▼「指定席（学割）」再販売

2026年1月5日（月）12:00〜

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第終了となりますので、予めご了承ください。

ぴあ https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/

イープラス https://eplus.jp/omoinotake/

ローチケ https://l-tike.com/omoinotake/

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※お申込みには各プレイガイドの無料会員登録が必要です。詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。