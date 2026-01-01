Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが４日、横浜アリーナで、コンサートツアー「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２６ ’ｓ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ」を開幕させた。１２月３日にリリースした３枚目のアルバム「’ｓ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ」を引っ提げ、全国８カ所全３０公演を巡り、約３３万人を動員予定。松倉海斗（２８）プロデュースのステージの中で、２枚目のＣＤシングル「陰ニモ日向ニモ」が４月１５日に発売されることも発表された。

トラジャが新年から熱く盛り上げた。銀色の輝く衣装に身を包んだ７人は、宙に浮くいちごのタイムマシーン「’ｓ ｔｒａｖｅｌｅｒｓ ｆａｌｃｏｎ１０２８」に乗って華やかに登場した。幅約４メートル、奥行き４・５メートルもある特大装置に歓声が巻き起こる中、「ＧＲＡＶＩＴＡＴＥ」を披露。ＳＦファンタジーのような世界観で魅了した。

ＭＣでは「あけおめ〜！」「謹賀新年〜！」「ことよろ〜！」とそれぞれが新年のあいさつで沸かせた。リーダーの宮近海斗（２８）は「どうでした？登場！みんなも乗りたいでしょ！」と得意げな表情だった。

ライブでは黒タキシードで大人の魅力をたっぷり届けると、今度はポップな装いで明るく盛り上げ、多彩に全３２曲を披露。本編最後には再びタイムマシーンに乗り、宮近が「最高の旅になりました！また俺たちの旅で会いましょう！」と笑顔で呼びかけた。

ライブの演出は、最新アルバムを全面プロデュースした松倉海斗（２８）が担当。「テーマパークとか、アトラクションに乗ったような新感覚」をイメージしたという。さらに「１人１曲ずつ振り付けをしてもらいました」とそれぞれのカラーも取り入れた。

昨年末には、年末恒例だった大みそかから元日にかけての事務所のカウントダウンコンサートが３年ぶりに復活。七五三掛龍也（３０）は「めったにない機会」と充実した年越しになったと振り返る。大先輩たちからはお年玉をもらったといい、松田元太（２６）は「たくさんいただいた」と恐縮していた。

宮近は、新年を迎えて「午年で、改めて“出走”できる準備ができた。僕たちがこの時代の“ダークホース”として皆さまを驚かせます！ぱからっぱからっ！」と元気に決意表明した。トラジャが２０２６年も勢いよく走り抜ける。