４人組ロックバンドのＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎが新曲「Ａｇａｉｎ」で、俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（１８日スタート、午後９・００）の主題歌を担当することが４日、分かった。

ミスチルが日曜劇場で主題歌を担当するのは、０４年に妻夫木聡が主演した「オレンジデイズ」での「Ｓｉｇｎ」以来、２２年ぶり。民放の連続ドラマでは２０年のフジテレビ系「姉ちゃんの恋人」の「Ｂｒａｎｄ ｎｅｗ ｐｌａｎｅｔ」以来となる。

「リブート」は鈴木演じる妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明して真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）ことを決意するというサスペンスドラマだ。

日曜劇場史上でも類を見ない怒濤（どとう）のスピードで展開していくストーリーに加え、ミスチルの楽曲がさらに世界観を広げていくことで視聴者を引き込んでいく。

「Ａｇａｉｎ」の製作についてボーカルの桜井和寿は「ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』、それから『希望』。このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」と説明した。

「音楽の無限の可能性」を探求するミスチルと、疾走感あふれるドラマで人気を博す日曜劇場の２２年ぶりのタッグ。桜井は「自分はまだ物語の結末を知らず、今はただただ放送が楽しみです」と期待感を語っていた。