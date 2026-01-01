ＤｅＮＡが、前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）と契約合意したことが４日、分かった。近日中に発表される。同投手は阪神との契約交渉を打ち切り、一時はソフトバンク入りが有力視されたが、昨年１２月中旬にＤｅＮＡと契約合意間近であることが判明。滞りなく入団が決まった。２６年は「ハマのデュープ」として腕を振る。

デュプランティエは来日１年目の昨季、１５試合に登板して６勝３敗、防御率１・３９の好成績を残し、リーグ優勝に貢献した。阪神は残留に向けて交渉を行ったが、関係者によると、「日本での挑戦」を掲げる右腕は環境を変えてでも結果を残すことにこだわった。

今オフ、複数球団が興味を示し、一時はソフトバンクへの入団が決定的とみられていたが、ＤｅＮＡが誇るバイオメカニクスの最新機器など施設面の充実ぶりに心を奪われたという。また、１９９８年以来、セ・リーグでは最も長期間、優勝から遠ざかり、覇権を渇望するチームの機運に大きく共鳴したという。

ＤｅＮＡはケイがホワイトソックスに移籍。ジャクソンがロッテ入りするなど、柱となる先発投手が流出し、エース東に続くローテーション投手の補強は急務だった。来日１年目から日本球界への抜群の対応力を見せた助っ人右腕が、２８年ぶりＶの使者となる。