鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場『リブート』の主題歌が、Mr.Childrenの新曲「Again」に決定した。

本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）姿を描く。鈴木は、パティシエの早瀬と刑事の儀堂の2役を演じ分ける。脚本は『グランメゾン東京』『TOKYO MER～走る緊急救命室～』などの黒岩勉が手がける。

Mr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当するのは、2004年放送の『オレンジデイズ』（TBS系）以来、約22年ぶりとなる。「Again」は、ピアノで小林武史が参加し、山本拓夫（Sax）、四家卯大（Cello）らも加わった、ミスチルサウンドの進化を感じさせる一曲。桜井和寿は「『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」とコメントを寄せている。

なお、初回は25分拡大で放送される。

コメント●桜井和寿（Mr.Children）ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。「緊張感」「スピード感」「憂いと強さ」それから「希望」このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。自分はまだ物語の結末を知らず、今はただただ放送が楽しみです。

●東仲恵吾（プロデュース）本作の主題歌を今回、Mr.Childrenの皆様に手がけていただくことができました。長きにわたり、日本の音楽シーンの第一線で“人が生きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたMr.Childrenだからこそ、この物語を託したい。その想いで、企画書と台本をお渡ししました。物語の奥深くまで読み込み、咀嚼したうえで頂いたその楽曲は、絶望の底に突き落とされながらも、それでも前を向こうとする主人公の心。かすかな希望、家族への揺るぎない愛、そして一人の人間として立ち上がる覚悟、そのすべてを力強く内包した一曲でした。映像と重なった瞬間、このドラマの世界観を確実に何倍にも広げてくれました。登場人物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。作品そのものを導いてくれる存在です。愛とは何か、生きるとは何かを真正面から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。本作にとって、かけがえのない、運命の一曲です。どうか、その響きとともに、本作の世界を最後まで見届けてください。

（文＝リアルサウンド編集部）