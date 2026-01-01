Travis Japan、カウコン裏で先輩からお年玉大量ゲット 川島如恵留は“母校”青学の箱根駅伝優勝を祝福
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が4日、神奈川・横浜アリーナで『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を開催。開演前にはそろって囲み取材に参加した。
【写真】苺のタイムマシーンで登場、ライブの模様
昨年大みそかは3年ぶりとなる合同カウコンにも参加。中村は「3年ぶりでもあったのでいろんな先輩方とステージをともにすることができてうれしかったですし、あ、年末だなと感じました」としみじみ。堂本光一がサプライズ登場した『Endless SHOCK』チームに参加した松田は「スーパースター。ああなりてぇな〜。ああなります！」と憧れた。
舞台裏では、お年玉もたくさんもらったそうで、松岡昌宏、堂本光一、小山慶一郎、二階堂高嗣、塚田僚一、有岡大貴、中島健人、岩本照から大量ゲット。さらに別場所では元Kis-My-Ft2の北山宏光からも。中村は「たまたま会って『お年玉ください』っていったらまさかくれるとは。財布もってきてくれて…直にくれて、あ〜すごく申し訳ないことをしたな…と思ったのと同時にありがとうございますって心から」とちゃっかり笑顔をみせた。
また、お正月といえば箱根駅伝で優勝した青山学院大学出身の川島は「本当に誇らしい」と祝福。「新年からとても良いニュースを母校からいただけてうれしい。個人としても、日本中が自分たちのスピードで自分たちの新記録を作っていく、輝かしい気持ちになれたのではないか。みんなで気を抜くことなく、止まることなく、いろんなバトン、たすきをつないでいきたい、Travis Japanのこともお願いします！」と刺激を受けた様子。
川島は1月2日の朝、1区を現地で家族4人で観戦したそうで「一瞬なんですよ。ぴゅんって」と振り返ると松田は「誘ってよ」と寂しそう。「来年は行こうぜ！」と応じた川島は「我々、アイドルも応援して応援されての関係。アイドルという形もいろんな方に届けていけたら」と気持ちを新たにしていた。
3枚目のアルバム『's travelers』を引っ提げた全国8ヶ所30公演のアリーナツアー。アルバムから松倉海斗が全面プロデュースし、1950年代から現代まで幅広い時代をディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルの楽曲を、Travis Japanテイストで表現。2時間30分で全32曲を披露。同会場は4日間6公演で約9万人を動員する。
