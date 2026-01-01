Travis Japan、午年にかけ意気込み「僕たちがこの時代のダークホース」 今年の目標を発表「“ビジュ”1位を狙います」
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が4日、神奈川・横浜アリーナで『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を開催。開演前にはそろって囲み取材に参加した。新年早々のツアー開幕ということでメンバー7人が今年の目標を発表した。
【写真】苺のタイムマシーンで登場、ライブの模様
まずトップバッター松田は染めたての金髪を披露し「新年からファンのみんなと会えてライブができるので楽しみながら風邪をひかない、いっぱい寝る、食べる、ファンの子と会う時間を増やす…んでめっちゃ寝る！身長を伸ばす。バスケットボールプレイヤーになる！」と壮大になっていく夢を掲げる。
中村は「Travis Japanがいろんな人に知ってもらえる1年にしたい。健康に気をつけていっぱい寝たいと思います！」と乗っかって笑いを誘う。続く川島は「『ナイスTJ』を流行語にしたいです」と“TJポーズ”で掲げるが、中村が「ずっと言うんです！恥ずかしいの。各局のスタッフさんとかも、ありがたいことにやっていただけるんですけどすかさず『ナイスTJ』っていう」と暴露。しかしめげない川島は「画面のみなさん！ナイスTJ」！としっかりアピールし、貪欲な姿勢をみせた。
吉澤は「個人的にはバラエティ王を目指してる。バラエティ番組に出て…寝たいと思います！」と松田に乗っかり、七五三掛は「Travis Japanでいろんなジャンルやランキングだったりトップを獲りたい。今歌って踊れるグループでたくさんいると思うんですけど、その中でもTJがトップだなって思ってもらえるような活躍がしたい。個人では“ビジュ”1位を狙います」とそれぞれ意気込みは十分。
松倉は「Travis Japanでファーストテイクにでたい。歌も自分たちは本当に磨きをかけているのでちょっとそこでも勝負できるんだぞって見せつけたい」と具体的な目標で沸かせた。
そんななかリーダーの宮近は「昨年はいろんな機会もありまして、みんなの気持ちを共有する機会が多く、やっと午年で改めて出走できる準備ができた。僕たちがこの時代のダークホースとしてみなさまを驚かせます」とまとめるとメンバーも「ヒヒーン」と盛り上げる。さらに宮近は「パカラッ、パカラッ〜！」と絶好調で、終始、独特なテンションで笑いを誘っていた。
3枚目のアルバム『's travelers』を引っ提げ、全国8ヶ所30公演のアリーナツアー。アルバムから松倉が全面プロデュースし、1950年代から現代まで幅広い時代をディスコやSwing Jazz、Hip-Hop、バラード、EDMなどの多彩なジャンルの楽曲を、Travis Japanテイストで表現。2時間30分で全32曲を披露。同会場は4日間6公演で約9万人を動員する。
